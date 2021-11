JLo, Ben Affleck y la ex del actor, Jennifer Garner, juntos en Halloween Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Ben Affleck and Jennifer Lopez Bumped into Jennifer Garner while Trick or Treating Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group ¿Incómodo? Así fue el encuentro de JLo y Ben Affleck con Jennifer Garner. Además: fotos de J Balvin y su chica, Gabriel Soto y Eva Cedeño inician grabaciones de su nuevo proyecto y más fotos imperdibles de los famosos. Empezar galería ¡Sorpresa! Ben Affleck and Jennifer Lopez Bumped into Jennifer Garner while Trick or Treating Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group Cuando salieron a celebrar Halloween con sus hijos en Malibú, California, Jennifer López y Ben Affleck se encontraron con la ex del actor, la también actriz Jennifer Garner. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Encuentro ameno Ben Affleck and Jennifer Lopez Bumped into Jennifer Garner while Trick or Treating Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group Tal parece que el encuentro fue muy ameno. Los actores se saludaron y momentos después JLo y Ben se dirigieron a un aeropuerto en Los Ángeles donde abordaron u jet privado. 2 de 8 Ver Todo Foto, foto J Balvin and Valentina Ferrer Lock Arms for a Walk in San Francisco Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group El colombiano J Balvin y su novia Valentina fueron fotografiados tomando de la mano y dando un paseo en San Francisco. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Elenco de primera Gabriel Soto, Eva Cedeño y Andrés Palacios protagonizan junto a un gran elenco la telenovela "Allá Te Espero" Credit: mezcalent Gabriel Soto, Eva Cedeño y Andrés Palacios protagonizan junto a un gran elenco la telenovela Allá te espero, producción de Angelli Nesma que dio el pizarrazo de inicio de grabaciones 4 de 8 Ver Todo ¡A bailar! Silvestre Dangond gira conciertos Credit: Cortesia Silvestre Dangond, nominado a los los próximos Premios Grammy a la Música Latina en la categoría de Mejor Álbum Cumbia/Vallenato, puso a bailar a su público con sus pegajosas melodías. El cantante colombiano recorre varias ciudades europeas con su gira Las Locuras Mías Tour. 5 de 8 Ver Todo ¿Eres tú, Kendall? Kendall Jenner Sports a Mars Attacks Costume as She Leaves Devin Booker's Intimate birthday Credit: Photo © 2021 Backgrid/The Grosby Group La modelo Kendall Jenner portando una peluca de gran tamaño en una fiesta de Halloween en West Hollywood. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Premiada Alexandra Olavarria recibe en Dubai premio a “Mejor Creadora de Contenido e Influencer Latina del Año en US Credit: Atlantis Studios La reconocida presentadora e influencer Alexandra Olavarría fue premiada como 'Mejor creadora de contenido e influencer latina 2021 en Estados Unidos' por The Orion Star Awards en Dubai, Emiratos Árabes. Estos premios reconocen el trabajo de los latinos en el mundo, en categorías como estilo de vida, arte, filantropía, negocios, influencers y moda, en unidad y diversidad. 7 de 8 Ver Todo Inicio de grabaciones Gabriel Soto, Eva Cedeño y Andrés Palacios protagonizan junto a un gran elenco la telenovela "Allá Te Espero" Credit: mezcalent El gran elenco de la telenovela Allá te espero, dio el pizarrazo de inicio de grabaciones y se tomó esta foto del recuerdo en el set. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

