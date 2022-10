JLo y Ben Affleck acuden a funeral, Alejandro Sanz más rubio que nunca y más fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez y Ben Affleck se visten de luto para el funeral de JR Ridinger Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group JLo y Ben Affleck tristes y Alejandro Sanz impacta con su nuevo look ¡No dekes de ver las fotos trending del día! Empezar galería Jennifer López Jennifer Lopez y Ben Affleck se visten de luto para el funeral de JR Ridinger Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La actriz, familiares y allegados acudieron al funeral de JR Ridinger para despedirle. Vestida de riguroso luto y acompañada de su esposo, Ben Affleck, JLo cantó, bailó y dedicó unas palabras al socialité y famoso hombre de negocios. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Alejandro Sanz Alejandro Sanz llega con su pelo platinado al funeral de JR Ridinger Credit: Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group El artista español llegó con su cabellera platinada al funeral de JR Ridinger. 2 de 7 Ver Todo Camilo Camilo y Evaluna Montaner comparten besos en el escenario luego de interpretar juntos el tema "Índigo", dedicado a su hija Credit: Mezcalent El intérprete colombiano y su esposa Evaluna Montaner se dieron un beso en el escenario luego de interpretar juntos el tema "Índigo", dedicado a su hija, durante el concierto gratuito del cantante colombiano en La Puerta de Alcalá de Madrid ante más de 40 mil personas, con lo mejor de sus éxitos y los temas de su nuevo álbum De adentro pa afuera, como parte de las actividades del Día de la Hispanidad, en celebración de la fiesta nacional del Reino de España. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Maite Perroni Maite Perroni y Andrés Tovar celebran su boda en Valle de Bravo acompañados de familiares y amigos Credit: Mezcalent La actriz mexicana de 39 años y Andrés Tovar celebraron su boda en Valle de Bravo acompañados de familiares y amigos y ofrecieron una conferencia de prensa para agradecer la presencia de los medios en el evento. 4 de 7 Ver Todo Jencarlos Canela Jencarlos Canela presenta la casa embrujada "No Way Out - The Cabin", una de las mejores experiencias de terror en Miami que abre sus puertas para la temporada de Halloween Credit: Mezcalent El cantante y actor presentó la casa embrujada 'No Way Out - The Cabin', una experiencia de terror en Miami que abre sus puertas para la temporada de Halloween. 5 de 7 Ver Todo Yotuel Freddy Lomelí, una de las estrellas del show En Casa con Telemundo, junto a Beatriz Luengo y Yotuel en la recepción del Mes de la Herencia Hispana en la Casa Blanca Credit: Cortesía Freddy Lomelí, una de las estrellas del show En casa con Telemundo se tomó esta foto del recuerdo junto a Beatriz Luengo y el cantante cubano en la recepción del Mes de la Herencia Hispana en la Casa Blanca. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Jordin Sparks Jordin Sparks arrives at 'Dancing with the Stars' Credit: gotpap/starmaxinc.com/Newscom/Sipa USA Así de sonriente vimos a la artista llegando a los estudios de Dancing with the Stars. Para la ocasión, la intérprete de "Tattoo" combinó una camisa estampada de BFFS & Babes, mallas negras y un bolso de Baggallini. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

