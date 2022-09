Jennifer López revela nuevas fotos de su boda con Ben Affleck en Georgia: "El mejor sueño" JLo compartió de manera oficial no solo las imágenes de la fastuosa boda con Ben Affleck en la mansión del actor en Savannah, GA, sino también lo que sintió esa noche mágica. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer Lopez y Ben Affleck boda Credit: ON THE JLO Casi dos semanas después de la ceremonia, Jennifer López por fin ha compartido con sus fans imágenes de su segunda boda con Ben Affleck en la mansión en Georgia del actor. Aunque ya sabíamos algunos detalles de los festejos, como los trajes usados por los novios, la artista ha esperado hasta hoy para divulgar a través de su página web las fotos de ese fin de semana, detalles de la fiesta y una reflexión de lo que significa para ella Fue en su newsletter ON THE JLO donde la cantante y actriz ha compartido de manera oficial no solo las imágenes de la ceremonia realizada en la mansión de Affleck en Savannah, sino también cada cosa sucedida, sentimientos, miedos, contratiempos. ¡Y es que hasta unos días antes todos tenían dolores estomacales! "Algunas heridas se sanaron ese día y de nuestros hombros se levantó la carga del pasado. Cerramos el círculo y no como lo habíamos planificado. [Fue aún] mejor", aseguró en el texto López. Jennifer Lopez y Ben Affleck boda Credit: ON THE JLO Eso que las cosas no empezaron bien. "Había llovido al atardecer todos los días de esa semana. Todos estaban preocupados por el calor, los acertadamente llamados 'los nervios del amor', los detalles, si los invitados llegarían a tiempo, etc., sin mencionar los truenos y relámpagos que llegaban casi en el momento justo todos los días a la hora exacta de la ceremonia. Se suponía que iba a empezar ese sábado", contó la Diva del Bronx. "Ah, y a todos nos dio un virus estomacal y nos recuperamos hasta el final de la semana, eso, junto con algunos otros contratiempos inesperados, tuvo todas las características de un fin de semana de bodas genial", añadió. A pesar de los incidentes que podrían haber pasado como en cualquier boda, lo cierto es que López aseguró que nunca tuvo dudas de que todo sería perfecto y que estaba tomando su mejor decisión. Jennifer Lopez y Ben Affleck boda Credit: ON THE JLO Según contó, a pesar de la lluvia de los días anteriores, justo a las 6:45 p.m. del sábado 20 de agosto, el sol apareció brillando más que nunca. "El cielo era azul claro y nubes distantes de un blanco puro se aferraban al cielo. Mientras el sol se ponía detrás de los robles cubiertos de musgo, una brisa cálida barrió la hierba sobre la que se sentaban nuestros familiares y amigos más cercanos y, por fin, comencé a bajar las escaleras que se convertirían en el pasillo que me conduciría hacia el resto de mi vida", dijo. Jennifer Lopez y Ben Affleck boda Credit: ON THE JLO Hace 20 años atrás, cuando los ahora esposos pensaban casarse, hablaron de la canción "True Companion", de Marc Cohn. Ahora, veinte años después, JLo le pidió a Conh que cantara en su boda sin decirle nada a Affleck. "Sin embargo, mientras caminaba por el pasillo, la primera canción que tocó no fue "True Companion". Era su "The Things We've Handed Down", una canción sobre el maravilloso misterio de los niños, algo que solo podíamos adivinar entonces. Pero fue la elección perfecta, ya que nuestros cinco hijos me precedieron en el desfile", contó. "Los veinte años entre esos sueños de juventud y el mundo adulto de amor y familia que abrazamos ese día, aportaron más a este matrimonio de lo que ninguno de nosotros podría haber imaginado. No solo nos íbamos a casar; estábamos uniendo a estos niños en una nueva familia", agregó. Jennifer Lopez y Ben Affleck boda Credit: ON THE JLO Luego Cohn cantó "True Companion" y Ben le dijo a JLo "que los acordes de la canción y ver a Marc Cohn lo sorprendieron y le permitieron sentir la forma en que ambos caminos que habíamos recorrido encontraron su camino, inevitable, inexorablemente y perfectamente juntos". "Y cuando me vio aparecer en la parte superior de las escaleras, ese momento tuvo absoluto sentido mientras parecía increíblemente difícil de creer, como el mejor sueño, donde todo lo que quieres es no despertar nunca. Habría tenido muchos de los mismos pensamientos probablemente si no me hubiera concentrado tanto en no tropezar con mi vestido, pero cuando me acerqué lo suficiente para ver su rostro, tuvo el mismo sentido maravilloso para mí", sostuvo. Jennifer Lopez y Ben Affleck boda Credit: ON THE JLO López aseguró, sin dudas, que "esa noche realmente fue el paraíso". Al día siguiente, se reunieron todos los invitados para un delicioso brunch junto al lago. Todo bajo la supervisión de la cantante, quien estuvo asesorando cada detalle de su boda. "¡Lo diseñé y podría hablar fácilmente de él durante días! Quería que cada día tuviera su propia personalidad pero que encajara en el entorno en el que estábamos durante el fin de semana: las vibraciones eran hogareñas, rústicas y chic", dijo. Jennifer Lopez y Ben Affleck boda Credit: ON THE JLO También contó que la noche de su boda ella y Affleck se rieron mucho del hecho de estarse casando ahora, ella con 53 años y él con 50. "Poder amar a alguien para querer ser mejor para él y hacerlo feliz, porque dar felicidad y amor se vuelve más gozoso que recibirlo, es el verdadero amor adulto sublime", reflexionó la estrella neoyorquina de raíces boricuas. "Uno tiene que volverse completo por el bien de otra persona para que dos soledades 'se bordeen, se protejan y se saluden'. Fusionarse y entregarse requiere sabiduría, autoconciencia y es casi imposible en el calor de la impaciencia juvenil", añadió. Jennifer Lopez y Ben Affleck boda Credit: ON THE JLO JLo y Affleck creen firmemente que su tiempo no era hace 20 años sino ahora. ¡Y realmente todo ha salido mejor de cómo lo imaginaban! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Para nosotros, este fue el momento perfecto. Nunca nada me pareció más correcto", sostuvo. Jennifer Lopez y Ben Affleck boda Credit: ON THE JLO "Hace años, no teníamos idea de que el camino por delante significaría navegar por tantos laberintos y guardar tantas sorpresas, bendiciones y delicias. Todo culminó en este momento, uno de los más perfectos de nuestras vidas. No podríamos haber estado más felices", dijo López.

