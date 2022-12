Así fue la fiesta de Navidad de Jennifer López y Ben Affleck en casa rodeados de amigos famosos Esta es la primera Navidad que celebran como esposos, desde que se unieran en matrimonio hace unos meses. La pareja organizó tremenda fiesta con sus amigos de Hollywood en su casa de Los Ángeles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si una pareja tiene motivos para celebrar y agradecer en estas Navidades, esos son Jennifer López y Ben Affleck. Por eso prepararon una increíble fiesta repleta de amigos, la primera que celebran juntos en fin de año como esposos, desde que se unieran en matrimonio hace unos meses. Según afirmó Entertainment Tonight, entre los invitados más famosos a la fiesta de la pareja en su casa de Los Ángeles estuvieron, entre otros, Kim Kardashian, Doja Cat, Eric André y Billie Eilish. Según puede verse en varios videos que han circulado en redes sociales, López y Affleck la pasaron a lo grande cantando. En un momento de la noche ella, que llevaba un hermoso vestido dorado, agarró el micrófono y entonó "Jingle Bells". Ben Affleck y Jennifer Lopez Ben Affleck y Jennifer Lopez | Credit: Pierre Suu/GC Images En otro momento es Affleck quien se adueña del micrófono para cantar "By Christmas Eve". Al finalizar el tema, el actor y la cantante protagonizaron un increíble beso. Entertainment Tonight detalló que los invitados pudieron disfrutar de una estación de pizza y un bar al aire libre, además de una réplica de pan de jengibre y una estación de chocolate caliente. Sin dudas esta Navidad tiene muy entusiasmados a la pareja de famosos, a quien se le vio a inicios de mes comprando su primer árbol navideño juntos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La festividad favorita de Jen es la Navidad, por lo que siempre hace todo lo posible, pero este es un momento realmente emocionante para ellos como pareja, ya que es su primera Navidad como marido y mujer", dijo una fuente a Entertainment Tonight. "Su hogar se siente festivo y se ve hermoso con las decoraciones y todo iluminado".

