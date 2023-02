¡Jennifer Lopez muestra los tatuajes que se hicieron ella y Ben Affleck en honor a su amor! La artista enseña por primera vez uno de los secretos mejor guardados en su piel y la de su esposo. "El compromiso es sexy". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Día de San Valentín fue un ir y venir de mensajes de amor de las parejas más famosas del entretenimiento, entre las que no podía faltar la formada por Jennifer Lopez y Ben Affleck. La artista, fiel a su romanticismo, compartió un escrito de lo más amoroso acompañado de unas cómplices instantáneas de la feliz pareja. La protagonista de Shotgun wedding sorprendió al mostrar por primera vez los tatuajes que ambos se hicieron para honrar su amor. ¿Dónde y qué se hicieron sobre su piel para celebrar su unión? JLo no tuvo problema en presumirlo y enseñárselo al mundo entero. JLo y Ben Affleck JLo y Ben Affleck muestran su tatuaje | Credit: IG/JLo "Compromiso. Feliz día de San Valentín, mi amor", escribió la cantante de 53 años junto un emoticono de infinito. Curiosamente, el signo tatuado en su piel junto otros elementos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La artista mostró orgullosa su diseño, justo en la zona de sus costillas, en el lateral izquierdo. El tatuaje incluye su nombre, Jennifer, a un lado, y el de Ben, al otro, cada uno en un extremo de la señal del infinito. JLo y Ben Affleck JLo muestra su tatuaje de amor | Credit: IG/JLo Tatuaje de Ben Aflleck Tatuaje de Ben Aflleck | Credit: IG/JLo Por su parte, la intérprete también publicó una imagen del diseño de su esposo. Dos flechas flanqueadas con las iniciales de sus nombres, B y J, realizado debajo de su axila derecha. "El compromiso es sexy, así éramos entonces, así somos ahora", añadió JLo, quien también compartió fotografías del pasado cuando comenzaron su romance hace dos décadas. La feliz mamá de Emme y Max pidió a sus fans que estuvieran muy atentos a su próximo boletín informativo, On the JLo, ya que daría más detalles jugosos de esta romántica celebración.

