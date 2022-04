Jennifer López y Ben Affleck ¡enamorados y buscando su nuevo nidito de amor! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez y Ben Affleck Credit: Mega/The Grosby Group La parejita fue captada recogiendo en la escuela a la hija de la artista y explorando una propiedad espectacular ¡y de varios millones!; Además: Los impactantes atuendos de Kim y Khloé Kardashian y Becky G con escote de infarto, ¡míralos! Empezar galería Háblame al oído Jennifer Lopez y Ben Affleck Credit: Mega/The Grosby Group Jennifer López y Ben Affleck aparecieron acaramelados y con un look muy casual por Los Ángeles para recoger a la hija de la estrella, Emme Muñíz, de la escuela. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Su nueva 'casita' Jennifer Lopez, Ben Affleck Credit: Backgrid/ Grosby Group La pareja también fue captados visitando la espectacular mansión de 123 mansión de Holmby Hills que perteneció a la multimillonaria británica Petra Ecclestone y que según el runrún la pareja estaría considerando como su próximo nidito de amor que costaría la friolera de ¡$165 millones! 2 de 9 Ver Todo ¡Super Kim! Kim Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group Otra que ha dejado a todos boquiabiertos fue doña Kim Kardashian quien se apareció con este lookazo colorado y gafas afelpadas por L.A. ¡Y de inmediato la han comparado con una personaje de la cinta animada The Incredibles! 3 de 9 Ver Todo Anuncio Pura pierna Kim Kardashian, Khloe Kardashian y Kourtney Kardashian Credit: Backgrid/The Grosby Group Y la que no se quedó atrás fue su hermana Khloé quien descubrió sus largas y bien torneadas piernas con estos leggings súper sexy para una salida por el barrio, ¡ay! 4 de 9 Ver Todo ¡Besitos! Becky G Flaunt Magazine And Pandora host Phone a Friend Issue launch party Credit: Unique Nicole/Getty Images Otra que derritió corazones con este escote de infarto fue la mexicoamericana Becky G quien se dio una vuelta por la fiesta de Pandora y Flaunt magazine por un club angelino. 5 de 9 Ver Todo Hora sagrada Antonio Banderas procesión de Semana Santa en Málaga Credit: Alvaro Cabrera/Getty Images El que nunca falla a su cita para participar en las procesiones de Semana Santa es el español Antonio Banderas quien año con año vuelve a su natal málaga y celebra el rito que le es de gran significancia. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Ciaíto! Laura Bozzo Credit: Mezcalent La que está de vuelta, y de qué manera, es la abogada y presentadora peruana-mexicana Laura Bozzo quien vestida toda de Gucci presentó su nuevo programa Que pase Laura (Imagen TV), en Ciudad de México. 7 de 9 Ver Todo La hora del café Camila Cabello Credit: The Image Direct/The Grosby Group Y la cantante de raíces cubanas y mexicanas, Camila Cabello, mostró su amor por el ratoncito Mickey con este coqueto look que usó en su salida del hotel donde se hospeda en Manhattan. 8 de 9 Ver Todo La vida sigue Príncipe Carlos y Camilla duquesa de Cornwall Royal Maundy Service Credit: Arthur Edwards - WPA Pool/Getty Images El príncipe Carlos y su esposa, Camilla, Duquesa de Cornwall, se pasaron por la Capilla de St. George en el castillo de Windsor, para tomar parte de los servicios de la Royal Maundy que ofició el Reverendo Dr. John Inge. La pareja acudió en representación de la reina Isabel II, quien según un anuncio oficial hecho este jueves, tampoco acudirá a los servicios de Pascua. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

