La sonrisa de éxtasis de Jennifer López con Ben Affleck, ¡míralos!

Jennifer López se dejó conducir de la mano por su amado Ben Affleck luego de un día cargado de trabajo por la Gran Manzana que culminaron con una cena en el exclusivo Polo Lounge de Manhattan.

La que tampoco puede ocultar su felicidad es la actriz Geraldine Bazán, quien celebró su cumpleaños 39 a la par de su portada para la revista Estylo en Ciudad de México. ¡Qué sonrisa! ¿Será por su nuevo novio?

Los que la pasaron de lo más bien fueron Lili Estefan y el actor Julián Gil, quien estuvo invitado como conductor de El Gordo y la Flaca (Univision) en Miami.

Oscar de la Hoya celebró su cumpleaños de manera singular: primero posó junto con su novia Holly Sonders en calzoncillos y ropa interior, luego partió esta singular piñata como parte de su visita caritativa a Project Angel Food, en Los Ángeles, ¡vaya!

La reina Isabel II apareció en el oak Room del Castillo de Windsor observando algunos de los objetos perteneciente a su jubileo de platino, como el abanico que aparece en sus manos y que le fue obsequiado a la reina Victoria durante su jubileo de oro en 1887, ¡wow!

Los ex integrantes de Timbiriche Benny Ibarra (izq.,) y Erik Erik Rubín aparecen al lado de la hija del último, y Mia Rubin, y los cantantes Ely Guerra y Víctor García en la Ciudad de México para anunciar la gira Cumbia Machine Tour que ofrecerán en tierras aztecas.

Y en Hermosillo, Sonora, captamos a Marco Antonio Solis "El Buki" haciendo una parada para presentar su 'Que ganas de verte world tour 2022 en el Centro de Usos Múltiples de la ciudad mexicana.

En Waikiki, Hawái, captamos a Jennifer Aniston supervisándolo todo en las filmaciones de la cintaMurder Mystery 2.

Hailey Bieber salió con un atuendo deportivo y chic de un gimnasio en Los Ángeles, ¡con razón está en tan buena condición física!

