Jennifer López se derrite en halagos para Ben Affleck por su labor como padre La cantante rindió tributo a dos de los hombres más importantes de su vida en el día del padre: su progenitor David López y su futuro esposo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López no cabe de amor por su prometido. La cantante no deja pasar oportunidad para demostrar su admiración hacia Ben Affleck, por lo que el día del padre no podía ser la excepción. López se derritió en halagos para su futuro esposo en un dulce tributo a través de sus redes sociales. "Feliz día del padre al padre más cariñoso, amoroso, afectuoso, constante y abnegado de todos los tiempos", escribió la cantante junto a un vídeo resaltando su vida al lado del actor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La puertorriqueña de 52 años, narró la grabación en la que mostró imágenes a través de los años junto a Affleck, de 49, y explicó que, aunque ama su carrera nada es más gratificante que poder construir una familia con alguien a quien ama profundamente. "Amo la idea del futuro [juntos] y lo que podemos crear. Pero realmente solo quiero saborear el momento y mantenerme en el presente lo más que pueda", comentó. "He tenido un asiento de primera fila para ver cómo eres de padre por más de un año ya, y nunca he visto a un padre más constante, amoroso y abnegado", aseguró. "No solo con tus propios hijos, pero también, sin obligación, con los míos. Te haces presente y los pone primero siempre. Eres afectuoso y te involucras en cada momento en el que están contigo y es, honestamente, la cosa más hermosa que he visto". López aprovechó para agradecer la muestra de cariño hacia sus gemelos Max y Emme. "Gracias por todo lo que haces por nosotros. Lo apreciamos y te amamos más allá de lo que se pueda medir", expresó. Jennifer López and David López Father's DAy Jennifer López y su papá David López | Credit: Jennifer López/Instagram En el homenaje dedicado al actor, Jennifer hizo un espacio para festejar a su propio padre David López, a quien llamó "el mejor padre de todos los tiempos", en su cuenta de Instagram, donde compartió una serie de fotos junto a su progenitor a través de los años. "Gracias por ser gentil conmigo, amable y siempre apoyar mis sueños e ideas", declaró en el comunicado. "Gracias por no hacerme sentir rara o alejada, sino presente y [haber] simpatizado y entendido el 'juego de la fama' cuando llegó. Me has enseñado lo más importante que un padre puede demostrar a cualquiera: ser una buena persona. Lo lograste por tu ejemplo. Te amo papi". El gran ausente del tributo fue el padre de los hijos de la cantante, Marc Anthony.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jennifer López se derrite en halagos para Ben Affleck por su labor como padre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.