¡Jennifer Lopez y Ben Affleck derraman amor y pura pasión en la alfombra roja! Con motivo del estreno de la última película del actor, la pareja volvió a derrochar felicidad y pura química con sus gestos, sus besos y sus miradas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer Lopez y Ben Affleck han vuelto a pisar una alfombra roja juntos y, como suele ocurrir en estos casos, han provocado el caos. Eso sí, para bien. Los enamorados han dejado constancia, una vez más, de que su amor está de lo más consolidado. Besos, miradas, caricias y momentos cómplices han sido los protagonistas de esta noche de estreno de The last duel, la nueva cinta del actor. Además de su inevitable química durante su paseo ante los flashes, también fueron un derroche de elegancia y estilo con sus respectivos atuendos. Ella, un conjunto de licra de Herve Leger y él con un espectacular traje de chaqueta azul oscuro. Más combinados, imposible. JLo JLo y Ben Affleck | Credit: (Photo by Astrid Stawiarz/Getty Images for 20th Century Studios) JLo Jennifer Lopez y Ben Affleck en el estreno de 'The last duel' | Credit: (Photo by Arturo Holmes/Getty Images) La felicidad desbordante de ambos es el reflejo de sus miradas y sonrisas, en ambos casos resplandecientes. Fue la propia Jennifer quien se encargó de compartir en sus redes una entrañable foto mirando orgullosa a su chico. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Magia en la alfombra roja. The last duel, estreno en Nueva York", escribió encantada de la vida la actriz y cantante. JLo Jennifer López en el estreno de 'The last duel' | Credit: IG/JLo La parejita fue, sin duda, la gran protagonista de esta noche de cine y la gran acaparadora de los objetivos de los fotógrafos que allí se encontraban. JLo no se separó de su chico ni un momento mostrándole así su apoyo absoluto y admiración del que quedó constancia en las imágenes. Por su parte, Ben tampoco pudo disimular el amor hacia la artista que quedó igualmente reflejado en fotografías como esta. JLo Jennifer Lopez y Ben Affleck | Credit: (Photo by Arturo Holmes/Getty Images) Una noche de cine y sentimiento a raudales. ¡Felicidades a los tortolitos!

