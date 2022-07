¡Jennifer Lopez y Ben Affleck dan un paso más después de su boda en Las Vegas! Parecía que la pareja había retomado su vida cotidiana, pero no. Antes de volver a la normalidad han decidido darse este capricho con su familia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La primera gran sorpresa de Ben Affleck y Jennifer Lopez a su público fue su sorpresivo matrimonio en secreto en Las Vegas el pasado sábado. ¡Pero la pareja sigue haciendo de las suyas! Los tortolitos regresaron a Los Ángeles para seguir con su vida cotidiana. Lo que nadie se imaginaba es que estaban preparando su próxima aventura, una muy romántica y allende los mares que ya todos han descubierto. Bennifer está de luna de miel. Así mismo, ¿dónde? Pues no han elegido ni un lugar paradisíaco frente al mar ni un lugar de montaña donde perderse. Han optado por un lugar muy romántico y perfecto para vivir su amor. JLo y Ben Affleck JLo y Ben Affleck | Credit: (Photo by Arturo Holmes/Getty Images) ¡París! La ciudad del amor ha sido el primer destino elegido por los recién casados que ya han sido vistos y fotografiados por sus calles besándose como dos adolescentes. Según informó una fuente a la revista PEOPLE, los enamorados fueron vistos sentados en el banco de un parque acariciándose y riéndose por dos horas. Una escena propia de película que ellos hicieron realidad. "Estaban como dos adolescentes en el banco de un parque, muy enamorados, muy atentos el uno con el otro. No había mucha gente a esa hora de la mañana así que no estaban distraídos, eran ellos mismos", relató este testimonio, el cual aseguró eran las 7:30 de la mañana cuando fueron captados. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN JLo y Ben Affleck Credit: (Photo by Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images) Ben no paraba de mirarla y aprovechó la sonrisa de su feliz esposa a primera hora de la mañana para fotografiarla con su máquina de fotos. Aunque esa mañana tempranera en el parque estaban solitos, en este viaje han ido acompañados. Sus hijos están con ellos. La familia fue vista de paseo en el Marais district y en la calle Rue des Rosiers, por el Centre Pompidou. También visitaron tiendas de ropa vintage e hicieron una excursión por el río Sena hasta el Musée d'Orsay. Una luna de miel en familia, con ruido y, sobre todo, mucho amor.

