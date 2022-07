¡Tras su boda, Jennifer Lopez y Ben Affleck cumplen otro sueño de hace 20 años! Con su unión de pareja, los ya recién casados no solo llevaron a cabo la boda que siempre quisieron, sino que están a punto de cumplir una de sus mayores ilusiones aparcadas hace dos décadas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este fin de semana, Jennifer Lopez y Ben Affleck cumplieron su promesa de hace dos décadas: el compromiso de convertirse en marido y mujer. Ha sido la noticia del momento en términos de entretenimiento y una sorpresa que solo JLo es capaz de dar. Pero la cosa no solo se ha quedado ahí, todas aquellas ilusiones canceladas hace 20 años empiezan a ver la luz y convertirse en una feliz realidad, una por una. Además de ya estar unidos ante la ley, a la pareja le apetece dar otro paso, uno que ya tenían planeado, según el sitio TMZ, en su primer compromiso matrimonial de comienzos del milenio. Jennifer Lopez, Ben Affleck Credit: Backgrid/The Grosby Group Que nadie se piense que la boda de Bennifer se quedará solo en este bello recuerdo en Las Vegas. Este medio afirma que se viene celebración a lo grande en la que estarán sus seres más queridos, testigos de su amor y familiares y amigos de toda una vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero no será una fiesta cualquiera, sino una que ya tenían planeada la primera vez que quisieron unirse en matrimonio. ¿Dónde? Será en un plan "idéntico", afirma TMZ, al que estaba organizado hace 20 años. Ocurrirá en un lugar que para ellos significa mucho, Savannah, Georgia, donde el novio tiene una amplia propiedad. Cuando se comprometieron en 2002, este había sido el lugar elegido para el gran día, explicó una fuente a este medio. La misma fuente que les aseguró que todo estaba preparado, policía y seguridad, antes de que confirmaran su ruptura en 2004. Este espacio cuenta con varias casas en su terreno que harán la estancia de los invitados muy cómoda y agradable "Lo conseguimos. El amor es hermoso, es amable. Y también paciente. 20 años paciente", escribió JLo tras casarse con el amor de su vida. Ahora toca la gran fiesta para seguir celebrándolo y compartirlo con su gente.

