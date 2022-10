JLo y Ben Affleck supervisando la construcción de su nuevo hogar, The Rock en México y más fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez y Ben Affleck controlan las remodelaciones de su nuevo hogar en Bel Air Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group Te mostramos las mejores fotos de los famosos en su vida cotidiana ¡Míralos! Empezar galería Jennifer López Jennifer Lopez y Ben Affleck controlan las remodelaciones de su nuevo hogar en Bel Air Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La actriz y su esposo Ben Affleck revisando la remodelación de su posible nuevo hogar en Bel Air. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Ben Affleck Jennifer Lopez y Ben Affleck controlan las remodelaciones de su nuevo hogar en Bel Air Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group Este podría ser el nuevo nido de amor de los recién casados Jennifer Lopez y Ben Affleck. 2 de 6 Ver Todo The Rock Dwayne Johnson, mejor conocido como "The Rock" convive y se toma fotos con miles de sus seguidores mexicanos Credit: Mezcalent Dwayne Johnson convivió y se tomó fotos con miles de sus seguidores mexicanos, quienes se dieron cita en el Museo Anahuacalli de la Ciudad de México para conocer detalles de la película Black Adam, que estrena en salas de cines estadounidenses el 21 de octubre. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Jeff Bezos Jeff Bezos y Lauren Sanchez disfrutan de un fin de semana familiar en Miami Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group El magnate de Amazon y su pareja Lauren Sánchez fueron fotografiados disfrutando de un fin de semana familiar en Miami. 4 de 6 Ver Todo Lindsay Lohan Lindsay Lohan filma en vestido de novia para su nueva comedia romántica de Netflix en Irlanda Credit: Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group La actriz de 36 años grabando escenas para la película de Netflix Irish Wish, en Westport, Irlanda. 5 de 6 Ver Todo Consuelo Duval Consuelo Duval participa en "Tal Para Cual" serie de comedia Credit: Mezcalent Con una sonrisa de oreja a oreja vimos a la actriz durante su participación en la serie de comedia Tal para cual. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image JLo y Ben Affleck supervisando la construcción de su nuevo hogar, The Rock en México y más fotos de los famosos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.