La mansión de 123 habitaciones que Jennifer López y Ben Affleck podrían convertir en su nidito de amor Jennifer López y Ben Affleck ya saben qué propiedad comprará para dar riendas a su amor. ¡Acá te contamos los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ben Affleck y Jennifer Lopez casa Credit: Steve Granitz/FilmMagic; Redfin via The Grosby Group Jennifer López y Ben Affleck se han comprometido y es normal que ya comiencen los preparativos no solo para la boda, sino también para la futura vida que les espera juntos. Ahora la pareja, a la que hace unos meses se le vio buscando casas para comprar en Los Ángeles, al parecer ya sabe qué propiedad comprarán para dar riendas a su amor. ¡Acá te contamos los detalles! Según Entertainment Tonight, se trata de la propiedad conocida como "The Manor", la más exclusiva del lujoso vecindario de Holmby Hills. Este martes, el galán de Hollywood y JLo fueron vistos visitando la mansión de 56,000 pies cuadrados que perteneció al fallecido productor de Hollywood Aaron Spelling y su esposa Candy Spelling. El inmueble cuenta con 123 habitaciones, entre ellas 14 dormitorios y 27 baños), espacio más que suficiente como para que convivan las familias de ambos. Ben Affleck y Jennifer Lopez - Mansión The Manor Mansión The Manor | Credit: Redfin via The Grosby Group La casa cotizada en $165 millones tiene 100 lugares de estacionamiento, salones de belleza, salas de cine, una bolera y una sala dedicada a envolver regalos. Mansión The Manor Mansión The Manor | Credit: Redfin via The Grosby Group Una fuente dijo a Entertainment Tonight que tener una casa juntos era "el siguiente paso en su relación, ya que ambos están comprometidos a largo plazo". Mansión The Manor Mansión The Manor | Credit: Redfin via The Grosby Group También indicó que los futuros esposos "están ansiosos por hacer suya la casa y tener un lugar juntos" y que también "planean decorarla juntos; cualquier renovación que decidan hacer será de ellos juntos". Mansión The Manor Mansión The Manor | Credit: Redfin via The Grosby Group "Jen definitivamente está tomando la delantera en la decoración del hogar, pero quieren implementar ambos estilos para que todos se sientan cómodos mudándose a la casa y este nuevo capítulo en todas sus vidas", indicó. Mansión The Manor Mansión The Manor | Credit: Grosby El pasado año se conoció que los famosos tenían casi comprada una casa en la exclusiva área de Bel Air por un precio de $55 millones, pero la venta no se llegó a materializar, según el The Daily Mail. Jennifer López Ben Affleck Los Angeles Special Screening Of "Marry Me" Jennifer López & Ben Affleck | Credit: Photo by Steve Granitz/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta nueva casa que ambos han elegido para hacer su nidito de amor le dobla el precio a la anterior con creces. "The Manor" fue vendida en 2011 por la esposa de Spelling por $85 millones a Petra Ecclestone, quien a su vez la vendió por $120 millones en 2019.

