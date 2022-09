Jennifer López revela quién la llevó al altar el día de su boda con Ben Affleck JLo sigue revelando íntimos detalles de su segunda y fastuosa boda con Ben Affleck. Ahora ya sabemos quién la llevó hasta el altar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López está viviendo uno de los momentos más maravillosos y felices de su vida. Tras reencontrarse con el actor Ben Affleck casi dos décadas después de su tórrido romance y publicitada separación, la cantante de raíces puertorriqueñas ya no tiene duda de que el verdadero amor existe. Luego de que dieran vuelta al mundo las primera imágenes de su segunda boda en la gigantesca hacienda del actor en Georgia, la intérprete abrió las puertas de su intimidad para revelar detalles privados de la ceremonia. A través de su boletín informativo On the JLo, compartió el importante papel que desempeñaron tanto sus hijos Emme y Max, como los hijos del actor, Violet, Seraphina y Samuel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer Lopez y Ben Affleck wedding Credit: ON THE JLO Con inmenso orgullo, la puertorriqueña compartió que fueron los cinco retoños quienes guiaron su camino hacia el altar. Al sonido del tema "The Things We've Handed Down", de Marc Cohn, la Diva del Bronx desfiló por el pasillo ante la mirada de 135 invitados que compartían su felicidad. "[Era] una canción sobre el maravilloso misterio de los hijos, algo que sólo podíamos suponer en el pasado, pero fue la elección perfecta mientras nuestros cinco hijos me precedían en el desfile [hacia el altar]", escribió. "No sólo nos estábamos casando el uno con el otro, estábamos uniendo a estos niños con una nueva familia. Ellos fueron las únicas personas que pedimos que se pusieran de pie de nuestra corte nupcial. Para nuestro gran honor y alegría, cada uno lo hizo". Jennifer Lopez y Ben Affleck Credit: ON THE JLO López reveló que a pesar de haber sufrido las inclemencias del clima durante la semana previa al festejo, y de que la familia entera sufriera un percance de salud, el sábado 20 de agosto fue un día perfecto. "La verdad es que nunca tuve duda. Toda la semana sentí la calma y la certeza de que estábamos en manos de Dios", relató. "Salió el sol y emitió sus rayos como diamantes danzantes sobre el río detrás del altar provisional en nuestro patio. El cielo estaba azul claro y las distantes nubes de un blanco se detuvieron en las alturas….. por fin, empecé mi camino bajando por las escaleras que se convertirían en el pasillo que me llevaría al resto de mi vida".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jennifer López revela quién la llevó al altar el día de su boda con Ben Affleck

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.