¡Así se preparan Jennifer Lopez y Ben Affleck para el día de su boda! La pareja y su familia ya se encuentra en Savannah, Georgia, ultimando los últimos detalles de su unión matrimonial. ¡Esto fue lo que hicieron los tortolitos antes de darse el 'Sí, acepto' este sábado! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A apenas un día de lo que muchos consideran la boda del año, ¿qué están haciendo, sintiendo y diciendo Jennifer Lopez y Ben Affleck? La parejita ya lleva unos días en Savannah, Georgia, lugar donde se llevará acabo la esperada ceremonia, o mejor dicho, la gran fiesta para celebrar el amor de los ya esposos. Están allí en la compañía de sus hijos con quienes han hecho un montón de cosas en familia y disfrutado a lo grande. No han parado de hacer actividades como salir a comer e ir de compras. Así lo ha compartido nuestra revista hermana PEOPLE. Jennifer Lopez y Ben Affleck Jennifer Lopez y Ben Affleck | Credit: (Photo by Gotham/Wireimage) La novia se animó a visitar el Glow Med Spa de la ciudad mientras su marido y los niños la esperaban tomándose un café en el Gallery Espresso, confirmó el propietario del centro de belleza Courtney Victor en exclusiva a PEOPLE. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que más destacó, además de la unión familiar, fue la belleza que emanaba JLo. Se la nota feliz y plena en esta nueva etapa de su vida. "Están claramente enamorados. Parecen una familia tan feliz y unida... Ella se ve espectacular. Es increíble lo bella que es, es el claro ejemplo de novia radiante", expresó Victor. Jennifer Lopez, Ben Affleck Credit: Backgrid/ The Grosby Group La boda tendrá lugar este sábado y la fiesta podría alargarse a todo el fin de semana. La pareja eligió la mansión de Ben en esta ciudad donde siempre planearon casarse. Su sueño, en unas horas, se hará realidad. ¿Y la luna de miel? La pregunta del millón fue contestada por un allegado a la pareja según recogió PEOPLE. De momento no parece que haya planes cercanos, pero según Jennifer, "cada día con Ben es una luna de miel".

