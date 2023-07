Jennifer Lopez y Ben Affleck de fiesta, Eva Longoria sexy en traje de baño y más fotos imperdibles Skip gallery slides Más Ver Todo Next Slide Jennifer Lopez y Ben Affleck celebran su aniversario de bodas Jennifer Lopez y Ben Affleck celebran su aniversario de bodas saliendo a cenar a Giorgio Baldi Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Jennifer Lopez y Ben Affleck tomados de la mano y llegando a un lujoso restaurante en Los Ángeles para celebrar su aniversario de bodas. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Eva Longoria regia a sus 48 años Eva Longoria luce increíble en un traje de baño rosa en la playa de Marbella Credit: Photo © 2023 Backgrid UK/The Grosby Group Eva Longoria, de 48 años, luce increíble en un traje de baño rosa en la playa de Marbella. 2 de 6 Ver Todo Kylie Jenner y Jordyn Woods se reencuentran Kylie Jenner y Jordyn Woods se reúnen 4 años después de la infidelidad con Tristan Thompson Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group La empresaria Kylie Jenner disfrutó de una cena con su exmejor amiga Jordyn Woods cuatro años después de que el escándalo de infidelidad de Tristan Thompson arruinara su amistad y dejara furiosas a las Kardashian. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Sofía Vergara disfrutando de la dolce vita Sofia Vergara se divierte en unas vacaciones por Italia sin su anillo y sin su esposo, Joe Manganiello Credit: Photo © 2023 Mega/The Grosby Group Tras anunciar el fin de su matrimonio con Joe Manganiello, la actriz y empresaria Sofia Vergara fue fotografiada divirtiéndose a lo grande en Italia sin su anillo. 4 de 6 Ver Todo Lionel Messi de fiesta en Miami MESSI CELEBRA JUNTO A BRESH SU LLEGADA A MIAMI Credit: Cortesía Lionel Messi celebró su ingreso al Inter de Miami CF com una fiesta por todo lo alto en Bresh. Fanáticos, celebridades y los jugadores se mezclaron en un total frenesí al escuchar la música comandada por el DJ Alejandro 'BRODER' Saporiti. 5 de 6 Ver Todo Britney Spears de vuelta a casa Britney Spears y su esposo Sam Asghari regresan de Los Cabos luego de sus vacaciones Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Britney Spears y su esposo Sam Asghari fotografiados regresando de Los Cabos luego de sus vacaciones. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

