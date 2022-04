¿Se comprometieron? El anillo de diamantes que parece delatar a Jennifer López y Ben Affleck ¿Volveremos a ver a Jennifer López vestida de novia? Este fue el anillo que delató su posible compromiso con Ben Affleck. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Volveremos a ver a Jennifer López vestida de novia? Si bien la Diva del Bronx se le vio recientemente de blanco en la película Marry Me junto a Maluma, lo cierto es que un detalle real ha desatado los rumores de los fans de que muy pronto la famosa podría estar caminando de nuevo hacia el altar, esta vez de la mano de Ben Affleck. Se trata del increíble anillo con diamantes con el cual se le vio a JLo en el dedo anular de la mano izquierda, lo cual podría significar que los novios finalmente están comprometidos. Según informó TMZ, JLo y su hija Emme salieron a comprar muebles el lunes y los paparazzis captaron el detalle del anillo en la mano de la cantante y actriz. Jennifer Lopez anillo Credit: Backgrid/The Grosby Group TMZ también indicó que López pareció darse cuenta de la presencia de un fotógrafo, porque al salir de la tienda hizo como que volteaba el anillo, ocultando el lado del diamante en la palma de su mano. Si es cierto que ya se comprometieron, este sería el segundo compromiso de la pareja que se ha reencontrado luego de poner en pausa la relación que tuvieron hace casi 20 años. Jennifer Lopez anillo Credit: Backgrid/The Grosby Group En una ocasión anterior se le vio a Affleck visitando la exclusiva joyería de Tiffany's… ¡y ojeando anillos de compromiso! No obstante, muchos se han preguntado cómo podrá superar el primer anillo de compromiso que le regaló a López en 2002, y el cual le costó al actor alrededor de $2.5 millones. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La verdad es que a JLo no le molesta casarse una vez más. "Soy una romántica, siempre lo he sido. Me he casado varias veces", dijo entre risas al programa Today de la cadena NBC. "Aún creo en ser felices para siempre, por supuesto. Cien por ciento".

