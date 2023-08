¡Jennifer López pillada bailando sobre la mesa! Los videos sensuales que se han filtrado a la red La Diva del Bronx deja a todos boquiabiertos bailando hasta abajo con escotado vestido. "Aquí está una probadita de mi fiesta. Ben fue la organizó en nuestra casa", exclamó. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López Credit: IG/Jennifer López Todos conocemos las increíbles dotes para el baile de Jennifer López. Su increíble ritmo y sensuales movimientos la han colocado desde los inicios de su carrera en un sitio muy especial. Aún así la Diva del Bronx todavía puede sorprender y así lo ha dejado claro con las celebraciones de su cumpleaños número 54 donde no se resistió al impulso de saltar a la mesa para bailar eufórica demostrando una elasticidad y sensualidad de quinceañera. Con salero y un vestido escotadísimo y espalda y costados la esposa de Ben Affleck bailó hasta abajo mientras los invitados aplaudían. "Gracias por todo el cariño", exclamó JLO para agradecer los buenos deseos por su cumpleaños. "Aquí está una probadita de mi fiesta. Ben fue la organizó en nuestra casa con los amigos y familia más cercanos. ¡¡Todos los niños estuvieron ahí, fue un día hermoso lleno de sol y perfecto para una fiesta en la alberca!!". En días pasados JLO reveló esta foto de su cumpleaños bailando sobre la mesa, pero ha sido hasta ahora que la Diva del Bronx ha compartido más detalles de la celebración en su sitio OnTheJLo . Jennifer López Credit: IG/Jennifer López En redes se han filtrado videos del sensual baile de JLO: SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me siento tan apreciada y vista por mis seres queridos", afirmó la actriz y cantante en su blog. "Me siento extremadamente agradecida de estar donde estoy hoy en día en este punto de mi vida con tantas personas bellas, generosas, con quienes puedo compartirlo todo. ¡Les deseo amor y felicidad a todos en sus cumpleaños y siempre!". ¡Nosotros también!

