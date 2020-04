¡Sensual baile de Jlo con su ex, Diddy, delante de A-Rod! La fabulosa Jennifer López volvió a reencontrarse con Sean "Diddy" Combs para un baile cuerpo a cuerpo, eso sí, cumpliendo con Susana Distancia y frente a su prometido, Alex Rodríguez, para recaudar fondos contra el coronavirus. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de celebrar el domingo de Pascua en familia, Jennifer López se marcó un baile de lo más sensual frente a las cámaras de su ex, Sean “Diddy” Combs, invitada a al live de instagram del famoso rapero y con Alex Rodríguez presente en un discreto segundo plano. El motivo que les unió esta vez fue por una noble causa: el Bad Boy for Life organizó este maratón de baile para recaudar fondos para la organización Direct Relief. Image zoom Esta caridad se encarga de repartir equipos médicos a las comunidades más pobres o en calidad de emergencia, como ahora durante la pandemia del Covid-19. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante unos minutos del live, entró a participar en esta maravillosa iniciativa la mismísima Jennifer Lopez, una de sus ex más sonadas, quien con toda naturalidad mostró sus sensuales movimientos frente a los fans encantados ante este insólito reencuentro. Diddy se encontraba con tres de sus hijos y J-lo se mostró impresionada al ver cuánto habían crecido. Image zoom Con estas palabras el ex de J-lo les agradeció a ella y a su prometido por haberse sumado a esta iniciativa: “Hey, los amo, no puedo esperar a verles de nuevo. Dios los bendiga, ¡los amo!”, dijo Diddy cuando Alex Rodríguez se sentó junto a su prometida al finalizar el baile. En un divertido instante del video J-lo Y Diddy, novios durante dos años antes de romper en 2001, se regalaron unos movimientos de salsa. En un momento dado la actriz comentó: “¡Seguramente eso te lo enseñé yo!”. Image zoom (Photo by Ethan Miller/Getty Images for Caesars Entertainment) Diddy consiguió la increíble suma de más de tres millones de dólares en donaciones, dinero que irá directo a combatir en la batalla contra el coronavirus que en estos momentos que el virulento brote asola los Estados Unidos. Otras celebridades que se unieron a este maratón de baile fueron Justin Bieber, Snoop Dogg, Shaq, DJ Khaled, Swizz Beatz, Kelly Rowland y Maluma. Advertisement

Close Share options

Close View image ¡Sensual baile de Jlo con su ex, Diddy, delante de A-Rod!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.