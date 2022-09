Jennifer López con aspecto cansado, Ivanka Trump con un sexy atuendo y más fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez luce exhausta en el set de su nueva película de acción “Atlas” Credit: Photo © 2022 x17/The Grosby Group Te mostramos las mejores fotos de los famosos en su vida cotidiana ¡Míralos! Empezar galería Jennifer López Jennifer Lopez luce exhausta en el set de su nueva película de acción “Atlas” Credit: Photo © 2022 x17/The Grosby Group La esposa de Ben Affleck con aspecto algo cansado en el set de su nueva película de acción, Atlas. La cinta es un thriller de acción de ciencia ficción futurista ambientado en un futuro sombrío, donde un soldado de IA ha determinado que la única forma de terminar con la guerra es acabar con la humanidad. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Ivanka Trump Ivanka Trump con un bikini rojo y shorts blancos se divierte con amigas en Miami Credit: Photo © 2022 Mega/The Grosby Group La hija de Donald Trump y la fallecida Ivana Trump se dejó ver en Miami luciendo un top rojo y pantalones cortos por encima de la cintura. 2 de 9 Ver Todo Kendall Jenner Los "pies de hierro" de Kendall Jenner impactaron en Nueva York Credit: Photo © 2022 The Image Direct/The Grosby Group La modelo acaparó la atención de los fotógrafos al salir de un hotel en Nueva York luciendo una blusa negra sin mangas adornada con esferas doradas en la parte del pecho. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Gloria Trevi Gloria Trevi hace vibrar a sus fans en su show de Inglewood en el marco de su tour “Isla Divina” Credit: Photo © 2022 Photo Gamma Group/The Grosby Group La cantautora mexicana se presentó exitosamente en el Teatro Youtube, en Los Ángeles, como parte de su gira 'Isla divina 2022'. 4 de 9 Ver Todo Madonna Madonna aparece con cabello rosado tras lanzar su nueva canción con 'Hung Up on Tokischa' Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group En la Gran Manzana vimos a la cantante luciendo una cabellera rosada tras lanzar su nueva canción "Hung Up on Tokischa". 5 de 9 Ver Todo Alejandro Fernández Alejandro Fernández "El Potrillo" en Disneyland Resort en Anaheim, CA Credit: Sean Teegarden/Disneyland Resort El cantante mexicano de música ranchera y pop latino reforzó los lazos de su familia junto con Miguel de la película de Disney Pixar, Coco, en Plaza de la Familia, en el parque Disney California Adventure. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Christian Bale Christian Bale and Sibi Blažić attend the World Premiere of “Amsterdam” at Lincoln Center Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images for 20th Century Studios El actor británico y Sibi Blažić muy sonrientes en la alfombra roja de la premier de la cinta Amsterdam, en Nueva York. 7 de 9 Ver Todo Margot Robbie Michael Shannon, Margot Robbie, and Rami Malek speak onstage during the World Premiere of “Amsterdam” Credit: Theo Wargo/Getty Images for 20th Century Studios Y luego de desfilar por la alfombra roja, Michael Shannon, Margot Robbie y Rami Malek, entre otros, platicaron sobre su participación en la cinta Amsterdam, que estrena en salas de cines el 7 de octubre. 8 de 9 Ver Todo Arap Bethke Arap Bethke en la alfombra roja de la premier de la película "Mal De Ojo Credit: mezcalent El actor posando en la alfombra roja de la premier de la película Mal de ojo, en la capital mexicana. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

