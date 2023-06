Jennifer López elegante y chic por L.A., ¿y por qué tan seria? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer López Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La Diva del Bronx se dejó ver por las calles de West Hollywood luciendo casual y cómoda. Además, Víctor Manuelle recibe gran homenaje: Lin-Manuel Miranda asume importante rol yAlex Rodríguez elegantísimo en Manhattan , ¡míralos! Empezar galería Jennifer López Jennifer López Credit: REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La Diva del Bronx apareció muy seria (¿O cabizbaja?) por las calles de West Hollywood, en California. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Alex Rodríguez Alex Rodríguez SiriusXM, 2023 Credit: Jason Mendez/Getty Images Al otro lado del país, en Manhattan, captamos al exprometido de la actriz y cantante visitando los estudios de Sirius XM. 2 de 8 Ver Todo Víctor Manuelle Victor Manuelle Credit: Alfredo Rolón/The Grosby Group En San Juan, PR., captamos al salsero durante el gran homenaje del que fue objeto por parte de la Cámara de Representantes de Puerto Rico en tributo a su carrera de 30 años como solista, ¡felicidades! 3 de 8 Ver Todo Anuncio Lin-Manuel Miranda Lin-Manuel Miranda Hunter College Commencement Address Credit: Dimitrios Kambouris/Getty Images El Brooklyn, NY., el genial cantautor, actor y dramaturgo de sangre boricua fue el designado para pronunciar el discurso de graduación de la Universidad de Hunter College, parte de la Universidad de estatal de Nueva York o CUNY, por sus siglas en inglés. 4 de 8 Ver Todo Lucía Méndez Lucia Méndez Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La actriz mexicana apareció con modelito transparente en Ciudad de México para ofrecer una conferencia de prensa. Por cierto que se acaba de confirmar que la también cantante formará parte de La casa de los famosos México, que se encuentra en su etapa de preproducción. 5 de 8 Ver Todo Menudo Menudo en "Despierta America" mayo 2023 Credit: John Parra/Getty Images Gabriel Rossell, Andrés Emilio Pirela, Ezra Gilmore, Alejandro Querales y Nicolás Calero, integrantes de la nueva versión del grupo Menudo se presentaron en los estudios de ¡Despierta América! de Doral, FL., para promover su nuevo disco titulado Feelin'. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Anthony Ramos Anthony Ramos Transformers: Rise of the Beasts estreno ciudad de Mexico Credit: Carlos Tischler/ Eyepix Group/Future Publishing via Getty Images Anthony Ramos posa durante la premiere de la cinta Transformers: Rise of the Beasts en Ciudad de México. 7 de 8 Ver Todo Claudia Brant y Noel Schajris Claudia Brant y Noel Schajris Credit: Rebecca Sapp/Getty Images for The Recording Academy Los cantantes unieron sus voces durante un íntimo concierto celebrado en el GRAMMY Museum de Los Ángeles, CA. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Jennifer López elegante y chic por L.A., ¿y por qué tan seria?

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.