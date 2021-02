Close

Jlo y Alex Rodríguez en la Super Bowl, primera aparición tras rumores de infidelidad Así lució la bella pareja, con todos los ojos puestos en ellos. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de que trascendiera en los medios un posible coqueteo entre Alex Rodríguez y Madison LeCroy, todos los ojos estaban hoy puestos en la primera aparición pública del expelotero y su amadísima Jennifer López, justo en la celebración de la Super Bowl donde el año pasado la diva del Bronx impactó al mundo con su extraordinaria puesta en escena junto a Shakira. Luciendo sus famosos abdominales, la talentosa boricua eligió un espectacular look de Louis Vuitton, rematando su atuendo con los grandes aros que le caracterizan, sobre una chaqueta de tweed de Chanel. Desde el avión privado que les trasladó hasta el juego, la bella Jlo compartió algunas fotos presumiendo el glow de su propia marca. Image zoom Credit: IG Jennifer López SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Junto a su flamante novio, así llegaron al evento, rodeados de sus amigos y haciendo predicciones para ver quién sería el ganador de la noche… "¿Quién crees que gane la Super Bowl, Jen?", le preguntó A-Rod. A lo que ella contestó: "UGH, claramente no soy capaz de predecir quién ganará". Desde las gradas, Rodríguez compartió desde sus stories un video en el que podía verse que, si bien el famoso deportista convertido en empresario no llevaba puesta la mascarilla, su novia lucía un brillante y hermoso cubrebocas, sobre el que podía leerse su nombre, Jennifer. Con esta foto, derrochando glamour, así comenzaba el día Alex Rodríguez pidiendo a sus seguidores que realizaran apuestas sobre sus favoritos de la noche. Noche que Jennifer López recordó con algunos throwbacks desde sus redes, sin poder olvidar por un momento que justo hace un año, antes de que la pandemia llegara con fuerza a los Estados Unidos, ella brilló como nunca antes desde el mismo escenario que hoy conquistó The Weeknd.

