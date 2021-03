Close

Jennifer López y Alex Rodríguez: las pistas de su ruptura Por Mayra Mangal Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Credit: ANGELA WEISS/AFP via Getty Images En redes la pareja dejó de postear fotos juntos. Ella compartió una foto de su ex, Marc Anthony, consolando a su hija Emme ¡Así se presintió en la red el fin del romance! Empezar galería Se acabó Image zoom Credit: IG/AROD Las redes están que arden con la noticia de que ya no habrá boda entre JLO y A-Rod. La cantante y actriz de origen puertorriqueño, de 51 años, y el exbeisbolista de raíces dominicanas, de 45, terminaron su relación el viernes, según reporta PageSix. 1 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio El ex Image zoom Credit: IG/JLO Jennifer López dejó a todos boquiabiertos al publicar este viernes esta foto de su exmarido, el cantante Marc Anthony con su hija Emme muy triste. La menor era muy cercana a AROD y durante los dos años de relación de su mamá con el expelotero se hizo amiga de las hijas de él. 2 de 8 Applications Ver Todo Volando solo Image zoom Credit: IG/AROD Por su parte, AROD publicó esta foto navegando a solas y preguntando a los fans sobre sus planes para el fin de semana ¡ay, dolor! 3 de 8 Applications Ver Todo Anuncio ¿Qué fue? Image zoom Credit: IG/Madison Lecroy El mes pasado surgieron rumores de un supuesto romance entre Rodríguez y Madison LeCroy de Southern Charm's. Ambos lo negaron y una fuente aseguró a PEOPLE que los dos "nunca se conocieron". No se sabe si esto afectó la relación con López. 4 de 8 Applications Ver Todo La última foto Image zoom Credit: IG/JLO Esta es la última imagen que la Diva del Bronx colgó con su ahora exprometido, y que apareció en sus redes el pasado 27 de febrero. 5 de 8 Applications Ver Todo Gesto correspondido Image zoom Credit: IG/AROD El correspondió al gesto publicando esta otra imagen al día siguiente. Ambos fueron fotografiados abrazándose en República Dominicana el mes pasado, donde López estaba grabando la comedia Shotgun Wedding. 6 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Con sus princesas Image zoom Credit: IG/AROD El 3 de marzo AROD publicó esta foto con sus hijas, Ella y Natasha Alexander Rodríguez, sospechosamente en el paseo no estaba ni JLO ni sus hijos Max y Emme, grandes amigos de las menores. 7 de 8 Applications Ver Todo La familia que no pudo ser Image zoom Credit: IG/JLO "¡Me siento bendecido de tenerlos a ambos en mi vida y espero poder seguir viéndolos crecer y hacer cosas increíbles! ¡Sigan alcanzando las estrellas! ", exclamó Rodríguez en este post del 22 de febrero ¿se presentía el fin? 8 de 8 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Trending Videos Close Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close Close Login

Close View image Jennifer López y Alex Rodríguez: las pistas de su ruptura

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.