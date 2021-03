Close

Jennifer López y Alex Rodríguez ponen fin a su compromiso La noticia de la repentina ruptura de Jennifer López y Alex Rodríguez ha dejado a muchos boquiabiertos. Los detalles aquí. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jennifer López y Alex Rodríguez se separaron. PEOPLE confirma que han terminado su compromiso. "Esto se veía venir hace mucho tiempo", dijo una fuente a PEOPLE. La pareja se comprometió en el 2019 en las Bahamas después de dos años de relación. Page Six reporta que ya no habrá boda entre JLO y A-Rod. Según este medio, la cantante y actriz de origen puertorriqueño, de 51 años, y el exbeisbolista de raíces dominicanas, de 45, terminaron su relación el viernes. Ambos fueron fotografiados abrazándose en República Dominicana el mes pasado, donde López estaba grabando la comedia Shotgun Wedding. Page Six reporta que si bien habían aplazado su boda por la pandemia del coronavirus, los planes de casarse seguían en pie. Eso cambió repentinamente y aún no se ha reportado el motivo de la supuesta ruptura. Ninguno de los dos ha comentado sobre la noticia. People en Español contactó a representantes de López y aún no han respondido. Image zoom Credit: George Pimentel/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El mes pasado surgieron rumores de un supuesto romance entre Rodríguez y Madison LeCroy de Southern Charm's. Ambos lo negaron y una fuente aseguró a PEOPLE que los dos "nunca se conocieron". No se sabe si esto afectó la relación con López. Por su parte, TMZ reporta que la pareja tenía planes de comprar el equipo de los Mets de Nueva York juntos. Se vieron unidos en momentos importantes de la carrera de López, como su actuación en la investidura del presidente Joe Biden en el capitolio y su presentación en el Super Bowl. Si bien tenían acostumbrados a sus seguidores en Instagram a sus románticas fotos, sus más recientes publicaciones en redes sociales no los muestra juntos. JLO compartió un collage de videos suyos riendo con el mensaje: "Encuentra una buena razón para reírte hoy, enviándole amor a todos". También compartió una imagen en Instagram Live de su exesposo Marc Anthony abrazado a su hija Emme llorando con el mensaje: "Cuando ellos están tristes, pero mami y papi están ahí". Image zoom Credit: Instagram/ Jennifer Lopez Rodríguez también publica una selfie solo en su yate en Miami. JLO reveló a Allure que había ido a terapia de pareja con A-ROD durante la pandemia. "Pudimos trabajar en nosotros. Hicimos terapia", dijo. "Creo que realmente nos ayudó en nuestra relación". La historia sigue en desarrollo.

