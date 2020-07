¿En qué andan los famosos? ¡Míralos! Por Nohelia Castro ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Photo © 2020 Backgrid/The Grosby Group Te mostramos las mejores fotos de los famosos en su vida cotidiana. Empezar galería Familia unida Image zoom Photo © 2020 Backgrid/The Grosby Group Jennifer López y Alex Rodríguez disfrutando de un día de playa en los Hamptons junto a sus hijas. 1 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio El reencuentro Image zoom Photo © 2020 Backgrid/The Grosby Group Spain: Kim Kardashian fue captada por el lente del paparazzi llorando en un auto junto a su marido Kanye West, con quien se reencontró en Cody, Wyoming. El rapero sufre un trastorno bipolar y sus salidas de tono esta semana han puesto en un aprieto a su esposa, revelando detalles dolorosos de su intimidad. 2 de 8 Applications Ver Todo ¡Feliz cumpleaños! Image zoom alejandro sanz.instagram Con esta tierna fotografía, el cantante Alejandro Sanz le deseó un feliz cumpleaños a su hija. “Una parte de mi corazón está de cumpleaños. Es magia verte crecer, ver cómo superas cada día la mejor versión de ti misma. Te amo Manuela”. 3 de 8 Applications Ver Todo Anuncio En forma Image zoom Photo © 2020 Mega/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby A sus 50 años, Matthew McConaughey luce mejor que nunca. El actor fue fotografiado luciendo su musculoso cuerpo en una playa en Hawái. 4 de 8 Applications Ver Todo Fortalecida Image zoom karla martinez instagram “Estas semanas han sido una gran bendición porque me han permitido ver a Dios en tantas personas. He fortalecido mi cuerpo y mi espíritu. Aunque todavía estoy librando esta batalla, no tengo duda de que todo pasará muy pronto”, dijo Karla Martínez, quien se contagió con el coronavirus. 5 de 8 Applications Ver Todo Día de playa Image zoom Photo © 2020 Backgrid/The Grosby Group El ex de Kourtney Kardashian, Scott Disick, disfrutó de un día de playa en Malibú, junto a los hijos de Kim Kardashian y Kanye West. 6 de 8 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Enamorados Image zoom Photo © 2020 Splash News/The Grosby Group Demi Lovato derrochando felicidad en Los Ángeles junto a su futuro esposo, el actor Max Ehrich, y presumiendo su flamante anillo de compromiso. 7 de 8 Applications Ver Todo Precavida Image zoom Chrissy Teigen instagram La modelo Chrissy Tiegen realizando algunos mandados en Los Ángeles y protegiendo su rostro con una mascarilla de Joyfolie. 8 de 8 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

Close View image ¿En qué andan los famosos? ¡Míralos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.