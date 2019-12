Jennifer López y Álex Rodríguez celebran una graduación, Rosalía y Taylor Swift reciben premios y más fotos de famosos. ¡Míralos! By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next © 2019 Backgrid/The Grosby Group Jennifer López y Álex Rodríguez dijeron presente en la Universidad de Miami durante una fiesta de graduación, Rosalía aceptó el premio de Rising Star y su colega Taylor Swift también fue reconocida en el evento de Billboard Women In Music 2019. Empezar galería ¡Enbuenahora! Image zoom © 2019 Backgrid/The Grosby Group La actriz y cantante Jennifer López y su prometido Álex Rodríguez asistieron a un almuerzo en la Universidad de Miami para celebrar una graduación. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Diva divina Image zoom Steve Granitz/WireImage La artista española Rosalía recibió el premio de Rising Star en el evento Billboard Women In Music 2019 en Los Ángeles. 2 de 10 Applications Ver Todo ¡Arriba las mujeres! Image zoom Jon Kopaloff/FilmMagic La cantante Taylor Swift también fue nombrada como la primera mujer de la década durante el evento de Billboard. 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Botas de combate Image zoom © 2019 Backgrid/The Grosby Group Camila Cabello se veía radiante al salir de una entrevista con el presentador del Tonight Show, Jimmy Fallon. 4 de 10 Applications Ver Todo De gala Image zoom © 2019 Eyepix Images/The Grosby Group Stephanie Salas desfiló por la alfombra roja de Exquisiteio para celebrar el décimo aniversario del Hotel St. Regis en Ciudad de México. 5 de 10 Applications Ver Todo Nueva temporada Image zoom Mezcalent Fernanda Castillo hizo suya la alfombra roja para anunciar la nueva temporada de su serie Enemigo Íntimo que se estrenará el próximo año por Telemundo. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Deslumbrante Image zoom Mezcalent La actriz Elyfer Torres también acudió a la alfombra roja del evento de Telemundo luciendo este llamativo atuendo. 7 de 10 Applications Ver Todo Lista para las fiestas Image zoom © 2019 Backgrid/The Grosby Group Spain: Lagencia Grosby La actriz Sofía Vergara destiló felicidad haciendo sus compras navideñas en Beverly Hills, California. 8 de 10 Applications Ver Todo Noche de chicas Image zoom Photo © 2019 Splash News/The Grosby Group La magnate del maquillaje Kylie Jenner dejó a su hija Stormi en casa para disfrutar de una noche con sus amigas. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Y en Nueva York... Image zoom Photo © 2019 Goff Photos/The Grosby Group La hermana de Kylie, la modelo Kendall Jenner, fue vista paseando por la Gran Manzana. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

