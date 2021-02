Close

Jennifer Lopez admite que ella y Alex Rodriguez fueron a terapia de pareja en el confinamiento La cantante normalizó la necesidad de buscar ayuda profesional cuando se viven situaciones tan extremas e inesperadas como esta pandemia. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Son felices y se les nota. Pero eso no significa que Alex Rodriguez y Jennifer Lopez vivan una relación perfecta. La diferencia entre ellos el común de los mortales es que son famosos, por lo demás, sienten y padecen como todos. Con esa sinceridad que le caracteriza, JLo compartió un momento muy personal de su relación durante su entrevista con la revista Allure. Sí, necesitaron terapia de pareja y recurrieron a ella durante el confinamiento en casa debido al coronavirus. Era la primera vez que pasaban tanto tiempo juntos y, por tanto, una prueba definitiva. "Nos pusimos manos a la obra. Hicimos terapia. Creo que fue muy útil para nosotros en nuestra relación", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lejos de alejarles, la convivencia les unió aún más, digan lo que digan los rumores de una supuesta infidelidad de ARod. Aunque ya se conocían, las circunstancias les obligaron a frenar la velocidad de sus vidas y en ese intento descubrieron cosas maravillosas el uno del otro. "Alex me dijo: 'Me encanta estar en casa, me encanta hacer mis Zooms, me encanta que los niños están ahí y tú estás ahí todo el tiempo'. De verdad que ha sido realmente bueno", explicó. A ella le costó un poquito al comienzo, "extraño ser creativa y correr a 150". Pero este parón al final compensó a todos y les ayudó a tener tiempo de calidad en familia. Desafortunadamente también impidió su boda, prevista fuera de Estados Unidos. "Fue un gran problema, habíamos estado planeando durante meses y meses, era en el extranjero", añadió. Quizás este 2021 por fin puedan cumplir ese sueño.

