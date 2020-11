Close

Fans acusan a Jennifer López de copiar a Beyoncé en su presentación en los American Music Awards Si bien la Diva del Brox y Maluma ardieron en la entrega de estos premios el domingo, su presentación musical le resultó familiar a algunos. ¿Crees que se parecieron? Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Su peinado, las luces del escenario y el sexy baile de Jennifer López sobre una silla durante los American Music Awards 2020 este domingo han sido comparados con la presentación que Beyoncé realizó hace seis años en la entrega de los premios Grammy en que cantó "Drunk in Love" junto a su esposo Jay Z. Los usuarios de las redes sociales comenzaron a señalar las similitudes de ambas artistas cuando la Diva del Bronx subió al escenario con Maluma para interpretar sus canciones "Pa' ti" y "Lonely" de su próxima película, Marry Me. Image zoom Credit: Kevin Mazur/WireImage; Kevin Mazur/AMA2020/Getty Images for dcp En ambas presentaciones, las cantantes lucieron un jumpsuit negro transparente con el cabello corto a la altura de los hombros y mojado. También bailaron alrededor de una silla, con iluminación en rojo, azul y negro. Tras el éxito de su presentación, la intérprete de “Una noche más” agradeció a Papi Juancho por su colaboración a través de las redes sociales. Las reacciones de los fanáticos no se hicieron esperar y, aunque a algunos les pareció original, otros comentaron que se habían inspirado en la presentación de Queen B. “¡Lo rompimos! Gracias a @maluma y a todos los involucrados que ayudaron a que la actuación de @amas de esta noche fuera tan grandiosa”, comentó JLo en su Instagram. Algunos de sus seguidores la comenzaron a cuestionar en la publicación: “¿Te refieres a que copiaste a la reina?”, "Mataste, pero ¿eso fue inspirado en Beyonce?”, “Te ves sexy y fue una gran actuación, pero se parecía mucho a la actuación de Beyonce en los Grammy 2014 para Drunk in Love”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el 2014, Beyoncé y su esposo abrieron el espectáculo los Grammy y ambos fueron duramente criticados porque la presentación fue considerada muy subida de tono para la hora en que se inició la transmisión, 8:00 p.m., hora del este en Estados Unidos. Hasta el cierre de esta nota, López aún no ha comentado sobre los comentarios de quienes afirman que copió a su colega.

