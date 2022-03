Jennifer López regia a sus 52 años y sin gota de maquillaje: mira las mejores fotos de los famosos Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Lopez Shows Some Leg Attending a Business Meeting in LA Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group Jennifer López regia a sus 52 años y sin gota de maquillaje, Kim Kardashian y Kanye West reaparecen juntos, Alejandra Espinoza, Natalia Esperón, Paris Hilton y más fotos imperdibles de los famosos. Empezar galería Jennifer López Jennifer Lopez Shows Some Leg Attending a Business Meeting in LA Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group Ataviada con un colorido atuendo y sin gota de maquillaje pillamos a la cantante y actriz de 52 años saliendo de una reunión de negocios en Los Ángeles. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Cardi B cardi B enjoys a magical night at Disneyland with her daughter Kulture Kiari Credit: Photo © 2022 Mega/The Grosby Group La cantante dejó atrás sus compromisos laborales para visitar Disneyland junto a su hija Kulture Kiari. 2 de 6 Ver Todo Kim Kardashian y Kanye West Kim and Kanye Play Friendly Exes at Saint's Soccer Game in LA Credit: Photo © 2022 Mega/The Grosby Group Aunque se encuentran en medio de un complicado divorcio, la estrella de telerrealidad y el cantante se reunieron en Los Ángeles para apoyar a su hijo Saint en un partido de fútbol. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Alejandra Espinoza y Natalia Esperón Alejandra Espinoza y Natalia Esperón graban una escena de la telenovela "Corazón Guerrero" Credit: Mezcalent Las actrices grabando una escena de la telenovela Corazón guerrero, producción de Salvador Mejía que estrenará próximamente por Univision en los Estados Unidos. 4 de 6 Ver Todo Paris Hilton Paris Hilton rocks a pink velour suit as she debuts her new Iconic Tracksuit collection in Los Angeles Credit: Photo © 2022 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group La empresaria y DJ parecía una muñequita Barbie en un evento en Los Ángeles en el que develó su nueva línea de ropa deportiva. 5 de 6 Ver Todo Anya Taylor-Joy Anya Taylor-Joy has a Bite with her Father at Sunset Marquis Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La protagonista de The Queen's Gambit fue fotografiada llegando a un restaurante en West Hollywood junto a su padre Dennis. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

