Jennifer Garner dispara los rumores de una posible boda al aparecer con un anillo de diamantes en Los Ángeles La ex de Ben Affleck fue captada en dicha ciudad Californiana luciendo una sortija eternity en una salida con su novio, John Miller. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer Garner y John C. Miller Credit: Splash News/The Grosby Group ¡Ben Affleck no sería el único que escuche campanas de boda! Hace un par de días surgieron unas fotos de su ex, Jennifer Garner, que fueron tomadas en Pacific Palisades, California y que han avvivado el runrún de un matrimonio en puerta. En las imágenes se observa a la madre de Seraphina, Violet y Samuel Affleck, luciendo un jumpsuit corto, zapatos tenis y sin gota de maquillaje para hacer unas compras al lado de su novio, John C. Miller, con quien ha tenido un romance intermitente desde el 2018. Las fotos fueron tomadas frente a un establecimiento comercial en Pacific Palisades durante una salida de la pareja. Las nuevas de un compromiso no serían sorpresa considerando que según la revista US Weekly, en enero del 2020 el CEO de CaliGroup habría dicho a una fuente que "tenía muchas ganas" de casarse con Garner. Sorprendentemente, siete meses después terminaron. Pero por cosas de la vida este par de exes volvió a encontrar el amor y hacia mayo del 2021 estaban juntos de nuevo. Jennifer Garner en Pacific Palisades: Jennifer Garner Credit: Backgrid/The Grosby Group Obsérvese la sortija de diamantes tipo infinity en su dedo anular: Jennifer Garner anillo de diamantes Credit: Backgrid/The Grosby Group SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según múltiples fuentes Miller estuvo casado previamente y tuvo dos hijos, Caroline y Campbell. El apuesto empresario se graduó de la prestigiada universidad de Stanford, en California y su separación ocurrió aproximadamente al mismo tiempo del divorcio de ella con Ben Affleck. Hasta el momento no hay declaraciones oficiales por parte de la actriz.

