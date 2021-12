En medio de la polémica con su ex Ben Affleck, Jennifer Garner publicó este video La actriz dejó a todos sorprendidos con su última publicación en Instagram días después de que su exmarido revelara al mundo que se sentía "atrapado" en su matrimonio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este martes el mundo quedaba estupefacto tras las declaraciones de Ben Affleck sobre su matrimonio con Jennifer Garner en el show de Howard Stern, en las que describía lo infeliz y atrapado que se sentía en su relación. La pelota se fue haciendo más grande y sus afirmaciones fueron noticia de primera plana durante varios días. En medio de esta polémica en la que la también actriz no quedaba precisamente bien, sin ser esta la intención de Ben, ella también tenía algo que decir. Lo hizo de una forma inesperada y de lo más curiosa, sin necesidad de tirarse al barro ni recurrir a episodios difíciles de su relación para quedar por encima. Con esta publicación de lo más navideña y maternal en la que predominan las risas, Jennifer dejó claro que no hay nada que no pueda solucionarse con sentido del humor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su ex había dicho un par de días antes que estar casado con ella le hizo recurrir más a la botella, principalmente porque no era feliz y no quería separarse por miedo a hacer daño a los hijos en común. Garner dejó las cosas así, pero Jennifer Lopez sí reaccionó. Ben Affleck, Jennifer Garner, Bodas sorpresa Credit: Getty Images Aunque luego se retractó en el Jimmy Kimmel Show y aseguró que los medios solo se quedaron con la parte que les interesaba, Ben ya no se pudo desdecir mucho más. Lo hecho, hecho estaba. Lejos de compartir indirectas absurdas, Jennifer dejó al descubierto, una vez más, su forma alegre y dicharachera de vivir la vida, sin necesidad de caer en otras cosas. Una broma que fue recibida con mucho cariño por sus seguidores quienes la aplaudieron y regalaron bonitos comentarios.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image En medio de la polémica con su ex Ben Affleck, Jennifer Garner publicó este video

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.