Jennifer Garner impacta con sus musculosos brazos en California, ¡wow! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Garner Credit: Backgrid/The Grosby Group La ex de Ben Affleck mostró sus bien delineadas extremidades en Brentwood, ¡qué impacto!. Además, Sofía Vergara regresa al trabajo tras su divorcio y William Levy recibe felicitaciones de cumpleaños, ¡míralos! Empezar galería Jennifer Garner Jennifer Garner Credit: Backgrid/The Grosby Group La ex de Ben Affleck dejó a todos helados en L.A. con sus musculosos brazos, ¡puro acero! 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Sofía Vergara America's Got Talent - Season 18 Credit: Trae Patton/NBC via Getty Images La actriz colombiana ha vuelto al trabajo después de su sonado divorcio de Joe Manganiello y desde la mesa de jueces 2 de 8 Ver Todo William Levy william levy cumpleanos Credit: Mezcalent Y en el set de la telenovela Vuelve a mí (Telemundo) captamos al galanazo cubano William Levy quien está cumpliendo 43 años y ha estremecido en redes por la bonita felicitación que recibió de alguien muy especial... 3 de 8 Ver Todo Anuncio Eduardo Verástegui Eduardo Verástegui Sound of Freedom Ciudad de Mexico Credit: Alan Espinosa/Getty Images El actor y productor mexicano vivió acalorado momento con un reportero en Ciudad de México durante la presentación de su filme Sound of Freedom —Sonido de Libertad—, que ha roto récords de taquilla en Estados Unidos. ¡Te contamos qué pasó! 4 de 8 Ver Todo Leonardo García Leonardo García Credit: Alan Espinosa/Getty Images El actor también se dejó ver en dicha premiere para hacer su regreso a las alfombras rojas tras el sensible fallecimiento de su padre, el gran actor nacido en República Dominicana Andrés García. 5 de 8 Ver Todo ¡Vámonos! Viaje Todo Robado - Press Conference Credit: Adrián Monroy/Medios y Media/Getty Images También en Ciudad de México captamos a Irka Castillo (izq.), Ana Claudia Talancón, Bruno Bichir y Germán Bracco posando divertidos en la premiere de la película Viaje Todo Robado en Cinépolis Miyana. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Natalia Jiménez Natalia Jiménez Credit: Adrián Monroy/by Medios y Media/Getty Images Otra que tuvo noche estelar en la capital mexicana fue la cantante española quien con un look otoñal se presentó ante los medios para hablar sobe su gira internacional Antología 20 Años. 7 de 8 Ver Todo Ana Claudia Talancón Viaje Todo Pagado - Red Carpet Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images La actriz en otro momento de la premiere mostrando la parafernalia que le trajeron los fans para plasmar su autógrafo, ¡súper! 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

