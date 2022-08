La confesión de Jennifer Garner sobre Ben Affleck tras su boda con Jennifer Lopez De la mano de allegados a la actriz, el sitio Page Six ha revelado la reflexión a la que ha llegado la ex del actor tras volverse a casar. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Era una de las invitadas a la boda, pero como era de esperar, Jennifer Garner no asistió. La que fuera esposa de Ben Affleck por 12 años, mantiene una relación muy cordial con su ex y así lo ha demostrado después de su divorcio. A pesar de estar separados, ella ha sido una baluarte importante en sus recaídas e ingresos en centros de rehabilitación, estando a su lado en todo momento como el padre de sus hijos. Sin embargo, la boda con Jennifer Lopez podría haber sido para ella, según fuentes allegadas, una auténtica liberación. Afirman que es muy probable que esté "emocionada de haberse quitado de encima a un cuarto hijo", aseguró dicha fuente al sitio Page Six. Jennifer Garner Jennifer Garner | Credit: (Photo by Amy Sussman/KCA2021/Getty Images for Nickelodeon) Mientras el que fuera su esposo y compañero en la cinta Daredevil se estaba casando con su ya esposa, ella disfrutaba de lo lindo en South Charleston según apunta este medio. Allí compartió momentos especiales con su padre William y su actual pareja, John Miller. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Jen siempre ha actuado de la misma manera, sin importar con quién ha estado Ben. Tiene hijos, así que si sufre otro episodio, o cae de nuevo, sería también su problema", explica esta fuente a Page Six. Aún así, el hecho de que se haya casado con Jennifer, de alguna manera es como si ya el asunto no recayera totalmente sobre ella, quien ha dejado de ser, por así decirlo, una de sus grandes protectoras. Jennifer Garner Jennifer Garner | Credit: (Photo by C Flanigan/WireImage) Igualmente Ben, tal y como apuntan sus amigos y seres cercanos, atraviesa uno de sus mejores momentos de salud y en lo personal, habiendo superado sus demonios del pasado. Feliz con Jennifer Lopez, la madre de sus hijos también lo es, y mucho, porque eso repercute en lo más grande que tienen, sus retoños.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La confesión de Jennifer Garner sobre Ben Affleck tras su boda con Jennifer Lopez

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.