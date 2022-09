El imperio que ha construido Jennifer Garner lejos de Ben Affleck Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jennifer Garner Main Credit: Getty Images La exesposa del actor, director y productor y actual marido de Jennifer López ha forjado una enorme fortuna que no tiene nada que envidiarle a nadie. Así lo ha conseguido. Empezar galería Sus inicios Ben Affleck y Jennifer Garner Credit: Getty Images Jennifer Garner saltó a la fama en el 2001 con la cinta Pearl Harbor, donde conoció a quien se convertiría en su marido durante casi 13 años: Ben Affleck con quien contrajo nupcias en el 2005. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio La separación Ben Affleck y Jennifer Garner February 27, 2020 Credit: Getty Images La pareja se separó en el 2015 y consumó su divorcio en el 2018. Según el portal TMZ, al momento de su separación, Affleck y Garner no tenían acuerdo preunupcial, con lo cual su fortuna se habría dividido a partes iguales. Según dicha fuente la pareja vivía entonces en una mansión de $17.55 millones in Pacific Palisades, L.A. y tras su venta ella se mudó con sus tres hijos a una casona de $8 millones en Brentwood, CA. 2 de 6 Ver Todo Carrera brillante Jennifer Garner ABC's "Alias" Credit: Getty Images Como actriz Garner ha disfrutado las mieles del éxito con series y películas exitosas, tales como Alias (fotografiada aquí). En 2003 Entertainment Weekly reportó que el salario de la actriz por episodio oscilaba entre los $40,000 y los $150,000 . Lo cual indicaría que en una temporada la estrella de cintas como Daredevil, Elektra, 13 Going On 30 y Dallas Buyers Club podía llegar a sumar $3.3 million en ganancias 3 de 6 Ver Todo Anuncio Modelo Jennifer Garner Neutrogena Sun Summit Credit: Getty Images Garner se ha convertido en una de las actrices más populares en cuestión de campañas para marcas como Neutrogena y Capital One. Actualmente el sitio Celebrity Net Worth estima su fortuna en unos $80 millones de dólares. 4 de 6 Ver Todo Dinámica En redes la fundadora de la empresa alimenticia de productos orgánicos Once Upon a Farm cuenta con más de 14 millones de seguidores, con quienes comparte desde recetas caseras hasta tutoriales y demostraciones de cómo usar diversos productos. Según el mencionado portal, sus alianzas con distintas marcas le representarían un ingreso de entre $10 y $15 millones por contratos a largo plazo que suelen ser pagados con mucha anticipación. 5 de 6 Ver Todo Su tesoro Jennifer Garner Honored With Star On The Hollywood Walk Of Fame Credit: Getty Images Aún así, el tesoro más grande de la ganadora al Golden Globe siguen siendo sus tres hijos con Ben Affleck: Violet, Samuel Garner y Seraphina Rose Elizabeth Affleck, a quienes vemos aquí con la actriz cuando recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window View All 1 of 6 Sus inicios 2 of 6 La separación 3 of 6 Carrera brillante 4 of 6 Modelo 5 of 6 Dinámica 6 of 6 Su tesoro

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image El imperio que ha construido Jennifer Garner lejos de Ben Affleck

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.