Jennifer Garner solicita finalmente el divorcio a Ben Affleck Casi dos años después de su separación, Jennifer Garner y Ben Affleck finalmente dan el paso de presentar la solicitud de divorcio en los tribunales. Carolina Trejos Jennifer Garner ha pedido el divorcio a Ben Affleck casi dos años después de que la pareja anunciara originalmente su separación en medio de especulaciones sobre la razón de la ruptura, confirmó People. La pareja de actores presentaron en conjunto los documentos legales en el Tribunal Superior de Los Ángeles, en los que –según TMZ– solicitan la custodia compartida, tanto legal como física, de sus tres hijos. Una fuente aseguró a People que la presentación de la solicitud de divorcio fue "superamigable". La pareja se separó en junio de 2015, tras 10 años de matrimonio, y anunció su intención de divorciarse. Un paso que no acabaron de dar oficialmente hasta ahora. "Después de pensarlo mucho y una cuidadosa consideración, hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Seguimos adelante con amor, amistad y un compromiso mutuo de padres de nuestros hijos, cuya privacidad pedimos que se respete durante este momento difícil. Este será nuestro único comentario sobre este asunto privado, familiar. Gracias por entender", dijeron en el comunicado divulgado hace casi dos años. Desde entonces se produjeron numerosos rumores de reconciliación, ya que Garner y Affleck, ambos de 44 años, continuaban viviendo juntos, saliendo solos y yendo de vacaciones familiares con sus hijos: Violet, de 11 años; Seraphina, de 8; y Samuel de 4. Hasta se les había visto muy amigables y juntos con frecuencia en los últimos meses, como fue el caso en Los Ángeles el día de las elecciones presidenciales en noviembre. Pero el paso divulgado hoy parece dar al traste con la posibilidad de una reanudación de la relación Según TMZ, no hay un acuerdo prenupcial y el arreglo financiero está por acordarse. El proceso de divorcio podría finalizarse en seis meses.

