Esta es la celebridad que ha declinado ir a la boda de Jennifer Lopez y Ben Affleck Este sábado la pareja se dará el 'Sí, acepto' en Savannah y en una boda de cuento. Sin embargo, hay alguien que no estará con ellos en este día tan importante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Llegó el gran día! Jennifer Lopez y Ben Affleck volverán a pronunciar el 'Sí, acepto', esta vez frente a todos sus familiares y amigos en la mansión del actor en Savannah, Georgia. Los invitados, todos personas muy cercanas la pareja, han ido llegando desde el viernes para acomodarse y estar listos para el gran día. La sorpresa para muchos ha sido la declinación a la misma de una de las personalidades más esperadas en esta ceremonia. A pesar de estar en la lista de invitados, se vio obligada a no asistir por una razón de peso. Jennifer Lopez y Ben Affleck Jennifer Lopez y Ben Affleck | Credit: (Photo by Bellocqimages/Bauer-Griffin/GC Images) Se trata de la actriz y expareja del novio, Jennifer Garner. La artista parece que está muy ocupada con el rodaje de su última película en Texas junto a su compañero de reparto, Nikolj Coster-Waldau. Así lo ha reportado Hollywood Life. La asistencia de la madre de los tres hijos de Ben hubiera sido uno de los acontecimientos más comentados y fotografiados por la curiosidad que hubiese generado. Así que, quizás, esta haya podido ser otra de las razones de su ausencia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Quienes sí estarán son los hijos que la expareja tuvo, Violet, de 16 años, Seraphina, de 13, and Sam, de 11, quienes han hecho muy buenas migas con los retoños de Jennifer, Max y Emme, de 14. Jennfer Garner Jennfer Garner | Credit: (Photo by Michael Loccisano/WireImage) En estos días previos a la boda también se han dejado ver ya por Georgia el íntimo amigo de Ben, además de socio y colega de trabajo, Matt Damon, quien acudía con su esposa, Luciana Barroso. Otros nombres que se han mencionado como posibles asistentes a la boda son la actriz Leah Remini, íntima amiga de JLo, y Drea de Matteo, compañera en la serie Shades of blue. Leah Remini y Jennifer Lopez Leah Remini y Jennifer Lopez | Credit: (Photo by Steve Granitz/WireImage) En el día de hoy se confirmarán quiénes han estado en la unión matrimonial de la pareja. La casa de Ben ya está preparada para recibir a todos sus invitados, con fuegos artificiales incluidos, y celebrar lo que para muchos representa ser la boda del año.

