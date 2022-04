Ben Affleck le avisó a sus hijos y a su ex, Jennifer Garner, sobre su compromiso antes de que se hiciera público ¿Cuál fue la reacción de Jennifer Garner ante el segundo compromiso matrimonial de su marido con Jennifer López? ¡Una fuente cercana a ella lo revela! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer Garner ex de Ben Affleck Credit: Getty images El pasado domingo Alex Rodríguez, exprometido de Jennifer López, sorprendió con su reacción ante el nuevo compromiso matrimonial de la actriz y cantante con su antiguo amor: Ben Affleck. Y ahora le ha tocado el turno a Jennifer Garner, exmujer del ganador al Oscar y madre de sus tres hijos. Según una fuente cercana a la actriz fue el propio Ben Affleck quien avisó a su ex e hijos sobre el compromiso antes de que éste fuera revelado públicamente, según publica E!News. "Ben le dijo a Jenn y a los niños, así que ya lo sabían", afirmó dicha persona. En cuanto a lo que Garner opina sobre la relación dicha fuente reveló que la estrella de películas como Alias, Daredevil, Elektra, 13 Going On 30, y Dallas Buyers Club, —y quien el próximo domingo cumplirá 50 años— "está contenta por Ben, y sabe que de cierta manera JLO ha sido una influencia positiva". El pasado 9 de abril una fuente cercana a la pareja confirmó a PEOPLE que JLO y Ben se habían comprometido nuevamente. Poco después de aparecer con un anillo de compromiso que trató de ocultar a la prensa, la diva del Bronx quiso compartir la buena nueva ayer viernes a sus fieles fans en su newsletter. En el mensaje dedicado a sus seguidores, se incluía una imagen de Jlo admirando emocionada un gigante diamante verde en su dedo, imagen que también compartió su hermana en las redes. Anillo compromiso Jennifer Lopez Credit: IG Lynda López Posteriormente la propia JLO reveló con lujo de detalles cómo sucedió el importante momento asegurando que Ben la sorprendió cuando ella estaba dentro de un baño de burbujas. "Se me saltaron las lágrimas", confesó, algo que pudo verse en el video que compartió. "No fue nada muy lujoso, pero fue la cosa más romántica que pude haber imaginado". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN JLO y Ben se comprometieron por primera vez en 2002 pero rompieron el comprimiso dos años después. Posteriormente ella contrajo nupcias con Marc Anthony y tuvo a sus hijos: Emme y Max Muñíz. Ben hizo lo propio con Garner, quien le dio tres herederos: Violet, de 16 años, Seraphina, de 13 y Samuel, de 10.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Ben Affleck le avisó a sus hijos y a su ex, Jennifer Garner, sobre su compromiso antes de que se hiciera público

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.