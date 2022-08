Esto hizo la ex mujer de Ben Affleck en lugar de acudir a la boda con JLo Jennifer Garner no asistió a los festejos, pero ya se sabe qué hizo la actriz mientras su ex daba el sí a la Diva del Bronx. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer Garner Jennifer Garner | Credit: Jamie McCarthy/Getty Images Entre los grandes ausentes a la segunda boda de Ben Affleck y Jennifer López en Georgia estuvieron sus exesposo. Es decir, ni Jennifer Garner ni Marc Anthony asistieron a los festejos, y aunque aún se desconoce qué estaba haciendo el salsero durante este fin de semana, ya se sabe qué hizo la actriz mientras su ex daba el sí a la Diva del Bronx. Según informó TMZ, Garner fue vista haciendo compras en Sam's Club en South Charleston, West Virginia, mientras se celebraba la segunda boda del padre de sus tres hijos. La actriz estaba acompaña de un señor mayor que parecía ser su padre y un hombre que aparenta ser su novio, y que ha sido identificado como el empresario John Miller. A Garner no se le vio desanimada, más bien se mostró muy agradable con los fans que quisieron tomarse fotos junto a ella. Realmente Garner no se ha dejado ver afectada en medio de tantas ceremonias y muestras de amor de los recién casados. Cuando celebraron su primera e inesperada boda en Las Vegas, NV, el pasado mes de junio, ella se encontraba en un viaje en solitario en el lago Tahoe, en Sierra Nevada. Jennifer López y Ben Affleck Jennifer López y Ben Affleck | Credit: Pierre Suu/GC Images Según declaró una fuente a ET, tanto Garner como Marc Anthony mantienen una cordial relación con sus exparejas. "Marc Anthony y Jen y Ben y Jen Garner todavía se llevan relativamente bien y comparten lugares especiales en el corazón del otro", dijo. "No hay mala voluntad de nadie y el objetivo y el enfoque mutuos es cero drama y priorizar ser buenos padres para sus hijos". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Affleck y López tuvieron una maravillosa boda a la que asistieron sus familiares y varios amigos como Matt Damon, el director director Kevin Smith, el actor Jason Mewes y el prestigioso agente de estrellas Patrick Whitesell, entre otros.

