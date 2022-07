Jennifer Garner advierte a sus hijas: "Tengan cuidado a la hora de inyectarse cualquier cosa en la cara" La actriz comparte tres retoños con el hoy esposo de Jennifer López, el actor Ben Affleck: Violet, Seraphina y Samuel. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La actriz Jennifer Garner le ha dado un sabio consejo a las hijas que comparte con el también actor Ben Affleck: Violet, de 16 años; y Seraphina, de 13. "Mi consejo es que se vean menos en el espejo y que tengan cuidado a la hora de inyectarse cualquier cosa en la cara", dijo la actriz de 50 años a la revista Harper's Bazaar. "Sean muy, muy, increíblemente juiciosas y esperen lo más posible para agregar cualquier cosa". La actriz compartió sus secretos de belleza en esta época en que jóvenes de 20 años están recurriendo al botox preventivo para evitar la formación de arrugas. "No crean que tienen 37 [años] y que necesitan meterse algo en la cara", dijo. "Véanse menos a la cara, obsesiónense menos, y vean el resto del mundo para ver en qué pueden estar utilizando su tiempo. Todos nos vemos la cara más de lo que se acostumbraba, y eso no es nada bueno. Te obsesionas con los cambios o por cómo arreglar algo en tu cara". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer Garner 94th Annual Academy Awards - Arrivals Jennifer Garner | Credit: Photo by David Livingston/Getty Images La actriz se ha expresado en contra del botox y los fillers y asegura que no ha recurrido a ninguno de esos tratamientos de belleza. Además, se ha mostrado desilusionada cuando jovencitas empiezan a manipular su rostro con ese tipo de sustancias a temprana edad. Garner no es la única estrella de Hollywood que se ha mantenido alejada de las inyecciones. Su colega Kate Beckinsale ha expresado que no se atreve a inyectarse la cara por miedo a que se le paralice, según PageSix. Y se molesta cuando la gente asume que se ha hecho algún trabajito. Jennifer Garner Honored With Star On The Hollywood Walk Of Fame Jennifer Garner | Credit: Photo by Albert L. Ortega/Getty Images La hoy esposa del ex de Garner, la actriz Jennifer López, también afirma que su rostro es completamente natural. "Nunca me he puesto botox o ninguna inyección o cirugía", dijo la también cantante de acuerdo a la publicación.

