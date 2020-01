Jennifer Aniston y Brad Pitt en los Golden Globes: el reencuentro más esperado Uno de los momentos más esperados de los Golden Globes 2020 fue el reencuentro entre Brad Pitt y su ex esposa Jennifer Aniston. By Nohelia Castro ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Además de ver los despampanantes atuendos de los famosos en la alfombra de los premios Golden Globes 2020, uno de los momentos más esperados de la velada fue el reencuentro entre Brad Pitt y su ex esposa Jennifer Aniston. Image zoom La edición número 77 de los Golden Globes, celebrados en el The Beverly Hilton en Los Ángeles, reunió a Pitt – nominado por la película de Quentin Tarantino, One Upon a Time in Hollywood en la categoría Mejor Actor de Reparto, y Aniston – nominada en la categoría Mejor Actriz en serie dramática por su participación en la serie The Morning Show. FOTOS: Los famosos en la alfombra roja de los Golden Globes 2020 Jennifer, de 50 años, desfiló por la alfombra roja de esta premiación con un vestido negro strapples con falda acampanada con cola firmado por Christian Dior. Por su parte, Pitt, de 56 años, lució un sobrio traje negro. Image zoom Jennifer Aniston en la alfombra roja de los Golden Globes 2020 Image zoom Brad Pitt en la alfombra roja de los Golden Globes 2020 Cuando el reportero de ET, Kevin Frazier, le comentó que todo el mundo anhelaba una foto de él junto a Jennifer, Brad respondió: “Me voy a topar con Jen, ella es una buena amiga, si”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom La estrella de Friends y el actor estuvieron casados del 2000 hasta el 2005, cuando Pitt puso fin al matrimonio tras enamorarse de Angelina Jolie. Advertisement

Close Share options

Close View image Jennifer Aniston y Brad Pitt en los Golden Globes: el reencuentro más esperado

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.