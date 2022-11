Jennifer Aniston confiesa el trauma que supuso no poder tener hijos La ex de Brad Pitt aclara los rumores sobre su supuesta reticencia a la maternidad y revela lo que el público no sabía de su intimidad. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de años de rumores sobre su supuesta negativa a ser madre, Jennifer Aniston aclaró de una vez por todas la realidad alrededor de su deseo de tener hijos. La actriz de 53 años finalmente reveló el secreto que mantuvo guardado mientras soportaba el escrutinio público sobre su intimidad. "Intentaba embarazarme. Fue un reto para mí, el camino para crear un bebé", confesó la ex de Brad Pitt a la revista Allure. "Todos los años y años y años de especulaciones…fue realmente duro… Estaba pasando por [el proceso de] FIV, bebiendo té chino, cualquier cosa. Estaba haciendo todo. Hubiese dado lo que fuera para que alguien hubiera dicho 'congela tus óvulos. Hazte un favor'. Simplemente no lo piensas". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sumado a sus problemas, estaba la separación del actor tras cinco años de matrimonio y las dolorosas conjeturas que aseguraban que había elegido su carrera sobre tener hijos con Pitt. "Eran absolutas mentiras", declaró tajante. "[El] relato era que simplemente yo era egoísta, que solo me importaba mi carrera. Y Dios no lo quiera, una mujer exitosa que no tiene un hijo. Y la razón por la que me dejó mi marido, por lo que terminamos nuestro matrimonio fue porque yo no le daba un hijo". Celebrity Sightings In New York City - September 26, 2022 Jennifer Aniston | Credit: Photo by James Devaney/GC Images La actriz aseguró que no se arrepiente por la manera en que se dieron las cosas. "Estoy aquí ahora. Ya se fue el tren", dijo. "Realmente siento un poco de alivio ahora porque ya no existe el ¿podré? Ya no tengo que pensar en eso [los hijos]". Aniston aseguró que se siente mejor que nunca, por lo que agradece por cada situación negativa que tuvo que pasar para llegar a este punto y dejar de ser la chica temerosa, tímida y nerviosa que era. Hoy por hoy, recalca que no tiene miedo de ser quien es, aún con el impacto que causaron los rumores en su vida personal. "Me siento mejor de ser quien soy hoy, mucho mejor que nunca me sentí en mis veinte o trenta, o a mediados de mis cuarenta", aseguró.

