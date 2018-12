Jennifer Aniston habla de sus matrimonios con Brad Pitt y Justin Theroux

Jennifer Aniston hizo una interesante revelación sobre sus matrimonios con Brad Pitt y Justin Theroux en entrevista a profundidad con la revista Elle.

La estrella de la serie Friends explicó a la publicación que no considera que un matrimonio exitoso esté definido porque se quedaron juntos para siempre. Incluso, habló con sinceridad de que si un matrimonio se lucha es importante, pero la felicidad en él también lo es.



Aniston, quien habló como nunca antes de su vida personal en la revista Elle de enero de 2019, explicó que para ella saber cuándo hay que terminar una relación tiene su propio valor. “Mis matrimonios, han sido superexitosos, en [mi] opinión personal. Y cuando ellos terminaron, fue una elección que fue hecha porque nosotros escogimos ser felices, y a veces la felicidad no existe con ese arreglo más”, comentó Elle según reseña una nota que publica la versión en línea de la revista People.

Evan Agostini/Getty Images

Kevin Mazur/WireImage

Aunque la famosa actriz no entró en detalles precisos, sí fue muy sincera al decir que hubo problemas. “… No todo momento se sintió fantástico, obviamente, pero al final de todo, esta es nuestra única vida y yo no me quedaría en una situación por miedo. Miedo estar sola. Con miedo a no poder ser capaz de sobrevivir. Quedarme en un matrimonio basado en miedo se siente como que le haces a tu única vida un no servicio”, añadió. Además, Aniston explicó que cuando se lucha o trabaja en una relación y no parece que hay posibilidad de que funcione eso también está bien. “Eso no es fracaso”, afirmó la exesposa de Brad Pitt.