¡Jennifer Aniston gana Récord Guinness por alcanzar 1 millón de seguidores en Instagram en 5 horas con un solo post! Jennifer Aniston ganó un récord Guinness por alcanzar un millón de seguidores en su nueva cuenta de Instagram en 5 horas. ¡Esta es la foto con la que la actriz logró esa hazaña! By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¿Se imaginan alcanzar un millón de seguidores en Instagram con un solo post? Eso fue lo que logró la actriz Jennifer Aniston, ganando un récord Guinness por alcanzar 1 millón de seguidores en su nueva cuenta de Instagram en solo 5 horas y 16 minutos. La estrella estadounidense logró esta hazaña con su primer y único post en la cuenta hasta ahora, una selfie que se tomó junto a los otros protagonistas de la popular serie Friends. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La serie —que estuvo al aire 10 años, desde 1994 hasta el 2004— aún goza de mucha popularidad al igual que su elenco. La foto muestra a Aniston (quien interpretaba a Rachel en la serie) sonriente junto a sus antiguos colegas de Friends: Courtney Cox (Mónica), Matthew Perry (Chandler), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey) and David Schwimmer (Ross). La imagen, que compartió ayer, ya tiene más de 10 millones de likes. “Ahora somos FRIENDS (amigos) en Instagram también. Hola Instagram”, bromeó Aniston junto a su primera foto en la red social, donde ya cuenta con casi 9 millones de seguidores en menos de dos días. Según un comunicado de los Récords Mundiales Guinness, el récord de alcanzar un millón de seguidores en Instagram en la menor cantidad de tiempo lo tenían el Príncipe Harry y Meghan Markle tras lanzar su cuenta @sussexroyal en April y llegar al millón de seguidores en 5 horas y 45 minutos. Anteriormente, el récord lo tenía el cantante coreano Kang Daniel, quien llegó al millón de seguidores en Instagram en 11 horas y 36 minutos. El Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, también tuvo este récord en el 2016, alcanzando 1 millón de seguidores en su cuenta @Franciscus en 12 horas. Image zoom (Photo by Steve Granitz/WireImage) Aniston ya ha roto récords Guinness anteriormente. En el 2008 compartió el récord de “actriz más poderosa” con Angelina Jolie y en el 2016 compartió el récord de “actriz de televisión mejor pagada” con sus colegas de Friends Lisa Kudrow y Courtney Cox Arquette. ¡Felicidades Jen! Advertisement EDIT POST

