Fallece el padre de Jennifer Aniston: "Te amaré hasta el final de los tiempos" Jennifer Aniston anunció el fallecimiento de su padre John Aniston en un emotivo mensaje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Con un profundo dolor pero a la vez con consuelo, Jennifer Aniston anunció el fallecimiento de su padre John Aniston en un emotivo mensaje que compartió con sus seguidores en redes sociales. Según la protagonista de Friends, quien hace poco habló del trauma que supuso no haber tenido hijos, el también legendario actor murió el pasado 11 de noviembre a sus 89 años. "Dulce papá…⁣ John Anthony Aniston⁣ fuiste uno de los humanos más hermosos que he conocido", escribió la actriz. "Estoy tan agradecida de que hayas subido a los cielos en paz y sin dolor. ¡Y el 11/11 nada menos! Siempre tuviste el momento perfecto. Ese número siempre tendrá un significado aún mayor para mí ahora 🕊️ Te amaré hasta el final de los tiempos 💔⁣⁣ No olvides visitar 💫🤗❤️", añadió en su mensaje. Aniston, quien no reveló la causa de muerte de John, acompañó sus palabras de hermosas fotos a lo largo del tiempo junto a su padre. En un momento como el que atraviesa sus seguidores y amigos le han enviado muchos mensajes de condolencia y apoyo: "Lamento mucho tu pérdida. Enviando amor ", "mucho amor para ti y tu familia", "Que sientas su amorosa presencia a tu alrededor todos los días", "Lamento mucho tu pérdida Jen", "El Señor bendiga su alma. Que os volváis a encontrar algún día en un lugar maravilloso", le dijeron. Jennifer Aniston y su padre John Aniston Jennifer Aniston y su padre John Aniston | Credit: Kevin Mazur/WireImage John Aniston le heredó a su hija la pasión por la actuación. Entre sus más importantes papeles se encuentra el de Victor Kiriakis en la telenovela Days of Our Lives, por eso en un momento como este el equipo con el que compartió espacio en la televisión envió sus más sentidas condolencias. "Nuestros corazones están rotos por la pérdida de nuestro amado miembro de la familia John Aniston. Te amamos Juan. Tu leyenda vivirá", comunicaron en Twitter. Recientemente a John se le concedió el premio Daytime Emmys Lifetime Achievement Award, por su papel en la famosa telenovela. En ese entonces no pudo presentarse a recibir el premio, pero su hija hizo una aparición virtual donde dedicó unas profundas palabras a su padre: "Durante más de 30 años, su dedicación a ese programa le ha ganado el respeto y la admiración de sus compañeros actores, amistades profundas y emocionado a millones de fanáticos en todo el mundo. Su carrera es literalmente la definición de logro de por vida". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También se le reconocen otros de sus méritos actorales en series de televisión como Search for Tomorrow, The West Wing, Gilmore Girls y Mad Men.

