Jenni Rivera tendrá su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood La cantante junto al fallecido actor Paul Walker, recibirá un tributo póstumo por parte de la Cámara de Comercio de Hollywood. ¡Felicidades Diva! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jenni Rivera continúa convirtiendo sus sueños en realidad y el próximo año llegará a Hollywood con su propia estrella en el Paseo de la Fama. La cámara de comercio de la ciudad anunció este viernes que la fallecida cantante mexicoamericana recibirá un tributo póstumo por sus logros en el mundo de la música. "No tengo palabras para describir la alegría, la emoción y todo el orgullo que ha llenado no sólo mi corazón, pero el todos. Gracias por amarla tanto", escribió junto al anuncio, Jacqie Rivera, hija de la cantante, en su cuenta de Instagram. "¡Lo lograste mamá! ¡Recibirás una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood! Y casi puedo escucharte decir '¡¿pensaste que no lo haría?!'". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jenni, junto al actor norteamericano Paul Walker, formarán parte de las 24 celebridades en recibir una estrella en la legendaria pasarela durante el 2023, así lo anunció el comité organizador. La cantante será reconocida por haber dejado su huella como la mujer líder dentro del género de música regional mexicana con más de 20 millones de discos vendidos alrededor del mundo. Walker, por su parte, se destacó por su impecable carrera como actor y modelo infantil, que se convirtió en una estrella adolescente de la televisión, hasta lograr la fama internacional con la franquicia Rápido y Furioso. Paul Walker Fast & Furious - UK Premiere - Outside Arrivals Paul Walker | Credit: Photo by Ferdaus Shamim/WireImage La vida de ambos artistas fue truncada por dos trágicos accidentes que conmocionaron al mundo. Walker falleció en un fatal accidente automovilístico en noviembre del 2013.Tenía 40 años. Jenni perdió la vida junto a su equipo de trabajo a los 43 años, en un accidente aéreo en Monterrey México en diciembre del 2012. Sus hijos y familia continúan trabajando por destacar su legado. Bajo la categoría de artistas de la grabación también serán reconocidos Marc Anthony, Sheila E, Lenny Kravitz, Blake Shelton, entre otros. ¡Felicidades!

