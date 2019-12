Hijo menor de Jenni Rivera publica la última foto de la cantante en su séptimo aniversario Johnny comparte en las redes sociales el último recuerdo que tiene de su madre siete años después de su fallecimiento. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hoy 9 de diciembre se cumplen siete años de la inesperada partida de Jenni Rivera, pero parece que fue ayer cuando se apagó para siempre la voz de la cantante en un trágico accidente aéreo que le costó la vida. Su partida tiñó de luto el mundo artístico y dejó completamente desolados a sus familiares, especialmente a sus cinco hijos: Chiquis, Jacqie, Michael, Jenicka y Johnny, quien apenas tenía 11 años cuando sufrió la pérdida de su progenitora. Con motivo de su séptimo aniversario, el ahora joven de 18 años compartió recientemente a través de las redes sociales una foto inédita de su madre que le tomó él mismo en la intimidad de su casa justo dos días antes de su muerte. En la instantánea, que no tardó en superar los 70,000 “me gusta”, aparece la Diva de la Banda en pijama en la comodidad de su hogar mientras cocina unos huevos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Mamá nos prepara a Vanessa y a mí huevos con papas horneadas el 7 de diciembre exactamente a las 12:11 a.m. Salió de casa a la mañana siguiente muy temprano a Colima para su penúltimo show. Este es mi último recuerdo de ella”, escribió junto a la foto. Si bien han transcurrido siete años desde la trágica partida de Jenni, no hay un solo día en el que el hijo menor de la fallecida artista no se acuerde de su madre, como reflejan las diferentes publicaciones que comparte el joven en las redes sociales. “Por favor, cualquier persona que vea esto… si todavía los tiene, valore a sus padres… Lo que daría yo solo por escuchar medio aliento”, se puede leer en otra de las publicaciones que compartió Johnny recientemente en su perfil de Instagram. Advertisement

