Chiquis, Jacqie y Jenicka, las hijas de Jenni Rivera, hablan de tributo a su madre en Premios Juventud Chiquis, Jacqie y Jenicka, las hijas de Jenni Rivera, presentarán un emotivo homenaje a la Diva de la Banda esta noche en Premios Juventud. ¡Los detalles! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jenni Rivera será recordada en la gala de Premios Juventud esta noche en Puerto Rico. Las hijas de la Diva de la Banda —Chiquis, Jenicka y Jacqie— hablaron de un homenaje que presentarán hoy a su madre. "Es un momento super emotivo, sentimientos encontrados porque la parte de artista para mí es como que 'tengo que ser profesional', pero luego la parte de hermana, de hija", dijo Chiquis sobre tener las emociones a flor de piel con este tributo a Jenni. Jacqie Rivera reveló desde los ensayos de Premios Juventud que ha sentido ganas de llorar al preparar esta presentación. "Las fotos, la luz, te hace sentir más", dijo la también cantante. "Estamos en mode trabajando pero con muchas emociones". Por su parte, Jenicka, la hija menor de la fallecida cantante, dijo que está "supernerviosa, pero gracias a Dios que tengo a mis hermanas". Jacqie Rivera Credit: Joe Scarnici/Getty Images Compartir el escenario entre hermanas será una inolvidable experiencia. "Realmente siento que nos estamos cuidando todas", dijo Jacqie. "Somos diferentes, tenemos algo diferente que dar pero siempre unidas, siempre hermanas. Pude sentir eso. Realmente era muchos nervios estar aquí". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jenni Rivera Credit: Fred Hayes/Getty Images Chiquis tiene más experiencia como solista y ha estado guiando a sus hermanas sobre la tarima. "Eso se siente bien bonito", dijo Jacqie, quien recién cantó el himno nacional de Estados Unidos en una carrera de Nascar. En el 2022, Jacqie Rivera asumió el mando de las empresas de su madre Jenni Rivera Enterprises y Jenni Rivera Fashion. Chiquis Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images Jenicka ya ha triunfado como modelo, influencer y empresaria, con su marca OverComfort y con su podcast del mismo nombre. Jenicka Lopez Credit: Jason Koerner/Getty Images En su podcast Overcomfort, Jenicka entrevistó a su hermana Jacqie sobre su vida como mamá y su carrera como cantante y CEO de las empresas de su madre. "Yo no quiero vivir con un complejo de ser Dios, yo no soy la persona que puede arreglarlo todo", dijo Jacqie, quien se apoya en su fe cuando siente que las cosas están fuera de su control. "No puedo pretender que lo sé todo, conozco mi corazón y conozco mis intenciones".

