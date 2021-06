¿Qué pasa con la herencia de Jenni Rivera? Su hijo Johnny López pide una auditoría y Chiquis lo respalda Por Lena Hansen Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Rosie Rivera sorprendió a muchos al anunciar que renunciaba a su cargo de CEO de Jenni Rivera Enterprises. La hermana de la Diva de la Banda había quedado nombrada como su albacea. Según reporta Tanya Charry en El gordo y la flaca (Univision) la compañía de Jenni Rivera podría desaparecer si no se ponen de acuerdo sus beneficiarios en nombrar un nuevo CEO. Johnny López, el hijo menor de Jenni Rivera, ha pedido saber el estado de las cuentas de su madre y cómo se ha invertido su fortuna. Como Chiquis Rivera quedó fuera de la herencia de Jenni Rivera antes de su muerte debido a un disgusto entre ellas, los herederos de la fallecida cantante serían sus otro cuatro hijos: Jacquie, Michael, Jenicka y Johnny. Ellos tendrían que escoger un nuevo responsable de la empresa a cargo de los negocios de su mamá. Si no, un juez podría nombrar a uno externo o repartir todos los bienes entre ellos, reporta El gordo y la flaca. "A mí Chiquis no me ha dicho nada. La carta [para solicitar la auditoría] no vino de ella. Si hay una molestia entre nosotras no tiene que ver con dinero; son otras cosas de mujeres...Nunca me voy a pelear con mi familia en público", dijo Rosie Rivera al programa De primera mano (Imagen TV). "No es que no haya comunicación. Chiquis nunca me ha faltado el respeto. Somos personas. Nunca le quiero faltar el respeto y si tenemos algo que hablar, le mandaré un texto". Jenni Rivera Credit: (Imeh Akpanudosen/Getty Images) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Rosie Rivera Credit: (JC Olivera/Getty Images) Rosie añadió que está de acuerdo con la auditoría de la herencia de su hermana. "La auditoría viene de parte de Johnny. Es algo normal, muy inteligente y en buen tiempo porque cuando eres cajera hay un cierre de caja, y como expresé, por muchos años, que me quiero ir y por fin se me llega ese momento, es el tiempo perfecto de decir 'vamos a cerrar caja para que la nueva persona empiece con todo claro y yo termine con todo claro'. Creo que es lo mejor", asguró a De primera mano. "Es algo súper normal, común, incluso, saludable; no solamente, para la empresa, para la los hijos, también lo es para mí. No temo que nada que sepa, no tengo nada que temer". Rosie Rivera Chiquis Rivera Credit: (JC Olivera/Getty Images) Rosie reveló en Instagram que se retira de su cargo para dedicarse a su familia y a proyectos personales. "El manejar el dinero de otra persona es de los trabajos más difíciles que puede haber, no se lo deseo a nadie", expresó. "Hay proyectos que quiero terminar, la película de Jenni, el documental de Monterrey, el disco en inglés y un disco más en español, pero el legado de Jenni no puede ser más importante que mi esposo, que mis hijos y que mis sueños".

