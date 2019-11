La antigua mansión de Jenni Rivera a la venta por $7 millones By Alma Sacasa ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Los hijos de la cantante vendieron la casa en Encino, California, después de la trágica muerte de la Diva de la Banda. Empezar galería De venta Image zoom Dirt.com La casa de siete habitaciones y nueve baños fue puesta a la venta por $7 millones. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Quién la está vendiendo Image zoom Craig Barritt/Getty Images for Sprint Los actuales propietarios, el actor y cantante Nick Lachey y su esposa, la presentadora Vanessa Minnillo, que la adquirieron en 2016 por $4.19 millones. 2 de 11 Applications Ver Todo La entrada Image zoom Dirt.com Lo primero que ves cuando abres la puerta. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement La sala Image zoom Dirt.com La sala es lo suficientemente grande como para reunir al familión. 4 de 11 Applications Ver Todo La cocina Image zoom Dirt.com Quien compre esta casa puede cocinar y hablar con sus invitados al mismo tiempo. 5 de 11 Applications Ver Todo Televisión Image zoom Dirt.com Esta habitación es perfecta para disfrutar de una buena película o de un evento deportivo. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement El dormitorio Image zoom Dirt.com Amplio y con muy buena vista. 7 de 11 Applications Ver Todo El gimnasio Image zoom Dirt.com No es necesario salir de su casa para hacer ejercicio. 8 de 11 Applications Ver Todo El exterior Image zoom Dirt.com Es fácil relajarse con esta hermosa vista. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement La piscina Image zoom Dirt.com Con el calor que hace en el sur de California, la piscina es imprescindible. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement

La antigua mansión de Jenni Rivera a la venta por $7 millones

