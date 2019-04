La Médium Latina asegura que Jenni Rivera la contactó y le explicó cómo falleció: "Sus pulmones fallaron"

SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

Desde el más allá, Jenni Rivera habló con Zulema Arroyo Farley . Durante su contacto, la fallecida cantante aparentemente confesó a La Médium Latina que no tenía miedo de morir en avión, también le dijo que le pedía perdón a su hija Chiquis y que le dolía mucho no proteger a su hijo menor Jhonny, ahora que se estrenó como cantante.

Aquí los principales detalles que Arroyo narró de su encuentro esta mañana en el programa Un nuevo día (Telemundo):

“Inmediatamente me quiso llevar a la escena del accidente y lo primero que quiere decir es que nunca tuvo miedo de morir en accidente de avión, el miedo de ella era más a ser secuestrada. Me dice que ella estaba muy cansada, estaba durmiendo en el momento que siente un boom, perdieron la presión y bajaron de una manera muy súbita, en ese momento me dice que se sentía mareada como si fueran náuseas y me dice que ella no murió en el impacto, murió antes del impacto por el cambio de presión, le afectaron los pulmones y sus pulmones le fallaron.

Dice que pare la polémica al rededor de su muerte. Le preocupa que no está para proteger [a su hijo menor] en la industria, me dice que su hija mayor se va a casa se va a casar y será abuela y eso la va a ser muy feliz. Le pide perdón a su hija [porque] que se dejó llevar por personas que no eran buena influencia.Me dice que fueron desperfectos mecánicos, que no fue mano criminal que fue estrictamente un accidente”.

Image zoom Jason LaVeris/FilmMagic

Rivera falleció el 8 de diciembre del 2012 cuando el Learjet, , se desplomó de los cielos a unas 60 millas de Monterrey. Además de Rivera y Yebale, en el aparatoso accidente fallecieron el publicista de la cantante, Arturo Rivera; su peluquero, Jorge Gigi Sánchez; su abogado, Mario Macías; y los dos pilotos de la nave.